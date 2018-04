Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score dei recuperi (27^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score dei quattro recuperi che chiudono la ventisettesima giornata. Spicca naturalmente il derby della Madonnina Milan Inter

04 aprile 2018

Si concludono i recuperi della Serie A 2017-2018: siamo nella 27^ giornata, quella che era stata rinviata quasi in toto per la morte improvvisa e tragica di Davide Astori. Tre partite sono state giocate ieri; oggi il programma prosegue con altre quattro gare. Si parte alle ore 17:00 con la delicatissima Benevento-Verona; alle ore 18:30 avremo invece Chievo-Sassuolo, il derby della Madonnina Milan-Inter e Torino Crotone. Con queste quattro gare la Serie A si riporta dunque in pari rispetto al normale calendario e tutte le squadre avranno giocato lo stesso numero di partite (30) con una classifica che sarà decisamente più chiara e completa.

IL DERBY

Ovviamente a tenere banco è il derby: Milan e Inter ci arrivano con i nerazzurri quarti e avanti di 8 punti rispetto ai cugini, che devono inseguire ma si sono allontanati da quella posizione che permetterebbe di arrivare in Champions League. La situazione è cambiata più volte nel corso della stagione: l’Inter aveva preso un margine importante su un Milan in piena crisi, poi Gennaro Gattuso è arrivato (tornato) a Milanello e improvvisamente i rossoneri hanno iniziato a girare, aprendo una lunga striscia di imbattibilità e arrivando, con cinque vittorie consecutive, alla possibilità di salire fino a -2 con l’eventuale vittoria nel derby. Nel frattempo però i nerazzurri sono tornati a vincere e convincere; la vigilia di Pasqua il 3-0 dell’Inter e la sconfitta del Diavolo sul campo della Juventus hanno creato il distacco attuale, che adesso il Milan dovrà provare a ridurre per continuare a sperare nel quarto posto che era stato fissato come obiettivo di un’estate esaltante dal punto di vista della campagna acquisti.

LA CORSA ALLA SALVEZZA

In fondo alla classifica, Benevento Verona rappresenta un’ultima spiaggia soltanto per gli stregoni: reduci dai sei gol incassati dalla Lazio, in un’altra partita nella quale si erano portati in vantaggio, i campani sanno bene che ormai la retrocessione in Serie B è cosa fatta ma vogliono allontanare il momento in cui ci sarà anche l’aritmetica a condannarli. Vincere contro il Verona significherebbe per il Benevento prolungare la corsa e avvicinare la penultima posizione in classifica; per gli scaligeri invece i tre punti al Vigorito vorrebbero dire aumentare le possibilità di una salvezza che si era già avvicinata con qualche vittoria di lusso. Al Bentegodi nel frattempo il Chievo e il Sassuolo giocano per fare un passo ulteriore verso la permanenza nel massimo campionato. Entrambe hanno centrato risultati positivi lo scorso sabato e sono in fiducia; adesso si devono confermare, perchè la lotta per salvarsi rimane apertissima e ci sono tante squadre che possono ancora dare fastidio. Una di queste è il Crotone, impegnato a Crotone: gli squali appaiono in caduta libera e hanno bisogno di punti.





RISULTATI SERIE A (RECUPERI 27^ GIORNATA)

ore 17:00 Benevento-Verona

ore 18:30 Chievo-Sassuolo

ore 18:30 Milan-Inter

ore 18:30 Torino-Crotone

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 78

Napoli 74

Roma 60

Inter* 58

Lazio 57

Milan* 50

Atalanta 47

Sampdoria, Fiorentina 44

Torino* 39

Bologna 35

Udinese 33

Genoa 31

Cagliari 29

Chievo*, Sassuolo* 28

Spal 26

Crotone* 24

Verona* 22

Benevento* 10

* una partita in meno

