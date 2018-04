Roma si qualifica se.../ Barcellona, Champions risultati utili: la saggezza di Di Francesco per la semifinale

Champions League, la Roma si qualifica se... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte

04 aprile 2018 Fabio Belli

Eusebio Di Francesco (foto LaPresse)

Quello che la Roma vuole evitare, nell’andata dei quarti di Champions League a Barcellona, è che vada a finire come nel novembre 2015: i giallorossi si erano comunque qualificati al turno successivo, ma allora si trattava di un girone e i blaugrana avevano dominato al Camp Nou. Era finita addirittura 6-1: al 18’ Luis Suarez e Leo Messi avevano già timbrato una volta per ciascuno indirizzando la partita, prima dell’intervallo era arrivato anche il bis del Pistolero per il 3-0. Il Barcellona non si era fermato: nel giro di quattro minuti Gerard Piqué e Messi avevano realizzato quarto e quinto gol, e all’ora di gioco la situazione per la Roma non poteva essere peggiore. In realtà poteva esserlo, perchè al 77’ Adriano correggeva in rete un rigore che Neymar si era fatto parare da Wojciech Szczesny e, cinque minuti più tardi, era Edin Dzeko a farsi respingere la conclusione dal dischetto da Marc-André ter Stegen. Il bosniaco se non altro segnava nel recupero rendendo meno dura una sconfitta comunque pesante; se questa sera si dovesse verificare questo risultato, la Roma dovrebbe vincere 5-0 all’Olimpico per qualificarsi in semifinale. Ne sa qualcosa il Psg, che l’anno scorso al Parco dei Principi aveva perso con un identico 6-1 venendo eliminato: peccato che i francesi avessero vinto 4-0 all’andata… (agg. di Claudio Franceschini)

COME SI QUALIFICA LA ROMA?

A Barcellona la Roma parte sfavorita nell'andata dei quarti di Champions League, ma quali sono i risultati, le chiavi che la squadra di Eusebio Di Francesco può utilizzare per qualificarsi alla semifinale? I giallorossi sono reduci da partite, nella loro storia recente, che hanno segnato anche sconfitte molto pesanti: dal 7-1 di Manchester del 2007 alla sconfitta, sempre per 1-7, subita nel 2014 in casa contro il Bayern Monaco, fino al 6-1 l'anno successivo al Camp Nou. Innanzitutto, la formazione giallorossa deve approcciare con attenzione al fatto di affrontare una partita di andata. A Manchester contro lo United di Cristiano Ronaldo e Alex Ferguson la Roma arrivò all'Old Trafford partì per difendere il 2-1 dell'andata, trovandosi di fatto a 3 partite dalla finalissima. Dopo i primi gol, cercare di recuperare disperatamente la situazione portò al tracollo: stavolta ci sarà il ritorno all'Olimpico e dunque anche in caso di svantaggio mantenere la calma sarà fondamentale.

LA SAGGEZZA DI DI FRANCESCO

Per Eusebio Di Francesco, le idee sembrano essere abbastanza chiare: "Serve essere straordinari, il Barcellona ha gli stessi punti deboli che abbiamo noi." Il punto è che quella che potrebbe sembrare una provocazione, analizza come il modo di giocare dei blaugrana sia simile tatticamente a una Roma che ama far ripartire il suo 4-3-3 con break a centrocampo e inserimenti negli spazi, ma che una volta trovato il vantaggio riesce spesso e volentieri a gestire grazie a un solido possesso palla. Certo, Di Francesco ha sottolineato anche che dall'altra parte ci saranno assi come Messi e Suarez capaci di risolvere con una singola giocata qualunque tipo di partita. Ma con questo abbinamento tra calma in campo e tattica "a specchio", la Roma potrà provare a giocarsi la chance della vita al Camp Nou.

© Riproduzione Riservata.