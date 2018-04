Torino Crotone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Torino-Crotone: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30.

04 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Torino-Crotone, LaPresse

Torino-Crotone, diretta dal signor Guida di Torre Annunziata, mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà una sfida valida per il recupero della ventisettesima giornata del campionato di Serie A, rinviata a causa della tragica scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori. Reazione d'orgoglio del Torino nell'ultima giornata di campionato, con i granata che sembravano aver esaurito gli effetti positivi della cura Mazzarri, e che invece sono andati a vincere con un perentorio quattro a zero in casa di un Cagliari che pure era affamato di punti salvezza. I gol di Iago Falque, Ljajic, Ansaldi e Obi hanno sbloccato la formazione granata che era reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato subite contro Juventus, Verona, Roma e Fiorentina, una caduta libera che ha allontanato sensibilmente il Toro dalla zona europea, al momento ancora distante ben otto punti.

Il Torino si trova in un limbo di classifica che sembra regalare pochi stimoli per il rush finale del campionato. Arriva all'appuntamento di questo recupero con l'acqua alla gola invece un Crotone terzultimo a due punti dalla Spal quartultima, con quattro sconfitte alle spalle nelle ultime cinque partite di campionato disputate. L'ultimo ko contro la Fiorentina ha messo in luce una squadra in difficoltà, che sembra aver perso quella brillantezza offensiva che si era vista nell'ultima vittoria interna contro la Sampdoria. Il recupero in casa del Torino sembra un ultimo bonus per i calabresi, restare dietro la Spal significherebbe vivere in apnea tutto il finale di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Per seguire il match Torino Crotone in diretta tv occorrerà un abbonamento Sky, per collegarsi sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD), oppure per seguire la diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO CROTONE

Presso lo stadio Grande Torino del capoluogo piemontese scenderanno in campo queste probabili formazioni. Granata padroni di casa schierati con Sirigu tra i pali, il francese N'Koulou, l'argentino Burdisso e Moretti titolari nella difesa a tre, mentre De Silvestri sarà l'esterno di fascia destra e l'altro argentino Ansaldi l'esterno di fascia sinistra. A centrocampo spazio all'ecuadoregno Rincon affiancato da Baselli edal ghanese Acquah, mentre in attacco ci sarà lo spagnolo Iago Falque al fianco di Belotti. Risponderà il Crotone con Cordaz tra i pali e l'albanese Ajeti al centro della difesa al fianco di Ceccherini, vista la squalifica di Capuano, espulso per doppia ammonizione nella trasferta di Firenze. Faraoni sarà l'esterno difensivo di destra e Martella si muoverà sul lato mancino del campo, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Barberis, Mandragora e il libico Benali. In attacco, il romeno Stoian completerà il tridente offensivo al fianco di Federico Ricci e di Trotta.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I due allenatori resteranno fedeli tatticamente ai loro moduli di riferimento, 3-5-2 per il Torino di Walter Mazzarri, 4-3-3 per il Crotone di Walter Zenga. Pareggio nel match d'andata di questo campionato in Calabria, due a due con le reti di Rohden e Martella per i calabresi, granata per due volte pervenuti al pareggio prima con Iago Falque, e poi con De Silvestri nel recupero. Ultimo precedente a Torino tra le due formazioni datato 15 aprile 2017, uno a uno il risultato finale con granata in vantaggio con Belotti su rigore, poi raggiunti nel finale da una rete di Simy. Il Torino ha battuto in casa il Crotone con il punteggio di due a uno il 28 aprile 2012 nel campionato di Serie B, gol di Glik e Sgrigna e rete di Calil su rigore per i calabresi. Sempre in cadetteria, vittoria calabrese in Piemonte il 28 novembre 2009, il Crotone si impose con il punteggio di due a uno.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano il Torino nettamente favorito per il successo interno, con vittoria granata quotata 1.53 da Bet365, mentre Bwin fissa a 4.10 la quota relativa al pareggio e William Hill moltiplica per 7.00 quanto investito sull'affermazione blucerchiata allo stadio Grande Torino. Per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 vengono quotati da Unibet alla stessa maniera, 1.90 per entrambe le eventualità.

