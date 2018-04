Vicenza Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 aprile 2018 Fabio Belli

Vicenza, impegno interno nel recupero contro la Fermana (foto LaPresse)

Vicenza-Fermana, diretta dal signor Annaloro di Collegno, mercoledì 4 aprile 2018 alle ore 18.30, sarà uno dei match di recupero della ventottesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Cercasi vittoria disperatamente in questo recupero del girone B di Serie C, anche se le due formazioni stanno vivendo una fase comprensibilmente diversa. Reduce da sei partite senza vittoria la Fermana, che ha ottenuto in questo periodo solo tre pareggi (l'ultimo dei quali contro la Feralpisalò in casa). Nonostante questo, i marchigiani si trovano ancora a cinque punti di distanza dal potenziale pericolo di dover affrontare i play out per restare tra i professionisti.

Dall'altra parte, dopo i quattro punti di penalizzazione subiti per i problemi societari che stanno tenendo ancora in bilico il futuro del glorioso sodalizio berico, il Vicenza ha incassato in casa contro il Santarcangelo la quarta sconfitta consecutiva di una serie nera che sembra proprio non voler finire. Ed è scivolato all'ultimo posto in classifica, penultimo effettivo considerando che nel girone il Modena ritirato si è già preso un posto per la retrocessione. In questo momento il Vicenza dovrebbe giocarsi i play out contro il Fano per salvarsi, ma la preoccupazione dei tifosi biancorossi è che la penalizzazione abbia dato la mazzata finale alla già precaria situazione psicologica della squadra.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming via internet per gli abbonati al sito elevensports.it, o anche per coloro che acquisteranno la partita come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA FERMANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani giocheranno con Valentini in porta e Malomo, Milesi e Crescenzi titolari nella difesa a tre. Bianchi sarà l'esterno di fascia destra e il macedone Jakimovski l'esterno di fascia sinistra, con Giorno, Tassi e De Giorgio che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, ci sarà Comi (autore di un gol inutile per i berici per fare risultato nell'ultimo match interno contro il Santarcangelo) al fianco di Giacomelli. Risponderà la Fermana con Ginestra tra i pali, Clemente schierato in posizione di terzino destro e Ferrante schierato in posizione di terzino sinistro, con Saporetti e Comotto centrali difensivi. A centrocampo, terzetto titolare composto da Petrucci, Misin e Urbinati, mentre il brasiliano Da Silva Matos sarà impiegato come trequartista, alle spalle del duo offensivo Cognigni-Lupoli.

TATTICA E PRECEDENTI

La scelta tattica del Vicenza sarà il 3-5-2, modulo di partenza della Fermana sarà invece il 4-3-1-2. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Recchioni di fermo, pari senza reti tra le due squadre. Che non si affrontavano in campionato dalla stagione 1999/00, quando entrambe militavano nel torneo di Serie B. Il Vicenza si impose in entrambi i confronti, vincendo due a uno a Fermo il 31 ottobre del 1999, e affermandosi con un largo quattro a zero casalingo allo stadio Menti il 26 marzo 2000.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per le scommesse sul match dei bookmaker indicano il Vicenza leggermente favorito anche in virtù del fattore campo, con la quota per la vittoria interna dei veneti fissata a 2.29 da Bet365, mentre Bwin offre a 2.90 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.10 la vittoria esterna dei marchigiani. Le quote per i gol realizzati nel corso della partita sono fissate da Unibet a 2.43 per quanto riguarda l'over 2.5 e a 1.50 per l'under 2.5.

