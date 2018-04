Video/ Brescia Entella (0-0): highlights della partita (Serie B recupero)

Video Brescia Entella (risultato finale 0-0): highlights della partita, recupero della Serie B. Solo pareggio a reti bianche al Rigamonti per la 29^ giornata.

04 aprile 2018 Alessandro Rinoldi

Video Brescia Entella (LaPresse)

Allo Stadio Mario Rigamonti il Brescia non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro l'Entella. Nel corso dell'incontro le occasioni non mancano sia per le rondinelle che per i diavoli neri, pericolosi nel primo tempo con Troiano tra gli ospiti in apertura e con Torregrossa nel finale di frazione tra i padroni di casa. Durante la ripresa, a parte il tiro largo di Aliji al 64' per i liguri, è sempre Torregrossa a mettere i brividi maggiori alla difesa avversaria al 72', esattamente come i suoi compagni Tonali all'80' e con Embalo e Bisoli all'82', fermati dall'ottimo portiere Jacobucci, oltre a Crimi all'86'. Questo risultato regala un solo punto alle due squadre che salgono rispettivamente a quota 38 e 36 punti nella classifica di Serie B, mantenendo invariato il distacco.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro, a cominciare dal numero di passaggi, 425 a 357, o di contrasti effettuati, 21 a 4, e nonostante il possesso palla equamente diviso al 50%, il Brescia avrebbe forse potuto raccogliere qualcosa in più rispetto al risultato finale maturato. Le Rondinelle si distinguono infatti particolarmente in fase offensiva a fronte del numero dei cross fatti, 24 a 20 ma con il biancoceleste Aramu recordman a 8, e nel computo delle conclusioni totali, ben 16 a 9 per i lombardi. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Brescia è stata la compagine più fallosa a causa del 23 a 18 negli interventi irregolari commessi e l'arbitro Marini della sezione di Roma ha estratto il cartellino giallo 3 volte ammonendo rispettivamente Tonali da un lato, Gatto e De Luca dall'altro.

© Riproduzione Riservata.