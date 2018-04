Video/ Lucchese Pistoiese (1-1): highlights e gol della partita (Serie C recupero)

Video Lucchese Pistoiese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Luperini trova il pari per gli arancioni, rimasti in 10 dopo il rosso a Terigi.

04 aprile 2018 Marco Guido

Video Lucchese Pistoiese (LaPresse)

La Lucchese vede sfumare proprio all'ultimo una vittoria maturata a partire dall'avvio col gol realizzato da Burraco che gli ospiti sono riusciti a riequilibrare proprio all'ultimo minuto con Luperini che ha gelato il pubblico di casa. Partono meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 4' quando su un cross di Zappa proveniente dalla sinistra, Ferrari ha tentato una deviazione in spaccata che Albertoni è riuscito a respingere con un'istintivo intervento. Al 6' sono però i padroni di casa a trovare il vantaggio con Buratto che, dopo aver recuperato palla sulla trequarti, si è involato verso l'area di rigore da dove ha trovato il gol con un preciso trio di sinistro. Gli ospiti accusano il colpo e faticano ad organizzare una reazione che arriva solamente al 21' quando la potente punizione di Zappa è stata respinta da Albertoni verso Ferrari che ha reclamato un rigore per un contatto subito da Espeche che ha di fatto cadere l'attaccante. Al 26' a provarci invece è stato Tavanti che servito da Fanucchi ha calciato con potenza trovando però la parata di Zaccagno. Al 31' arriva già il primo cambio obbligato deciso da mister Indiani che ha dovuto far uscire Vrioni in seguito ad uno scontro con Cecchini, il suo posto è stato rilevato da Surraco. Al 44' su una punizione del solito Zappa, a provarci è stato poi Quaranta con un colpo di testa che Albertoni ha bloccato. Prima del duplice fischio di chiusura, c'è stato ancora il tempo per assistere ad un'opportunità dei padroni di casa che sul cross di Arrigoni, Parker ha tentato una deviazione volante che il portiere ospite è riuscito in qualche modo a deviare in corner. Il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 1 a 0, decide finora la rete realizzata in avvio da Burraco.

LA RIPRESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Al 47' ci prova ancora una volta Hamlili che ha calciato con potenza fuori dall'area di rigore mettendo fuori di pochissimo. Al 54' è stato invece miracoloso Zaccagno che è riuscito istintivamente a respingere una deviazione di Parker che si era avventato su un tiro di Tavanti. Al 61' prima sostituzione decisa da mister Lopez che inserisce Bortolussi al posto di Parker. Al 67' la Pistoiese resta in dieci uomini per l'espulsione subita da Terigi che commette un fallaccio sul neo-entrato Bortolussi. Al 68' mister Indiani effettua altri due cambi coi quali inserisce Papini e Luperini al posto di Zappa e Picchi; al 71' ancora una sostituzione con Capuano che ha preso il posto di Cecchini. Nonostante l'inferiorità gli ospiti provano ad attaccare sfiorano il pareggio al 75' con Luperini che avventatosi sul cross di Papini ha messo fuori di pochissimo. All'81' la Lucchese spreca l'opportunità di pareggiare con Fanucchi che liberato dal preciso cross di Tavanti ha sprecato da distanza ravvicinata mettendo oltre la traversa. All'81' arrivano le ultime sostituzioni con Cerretelli, Nolè e Mingazzini che hanno preso il posto di Mulas, Baroni e Arrigoni. Al 93' Surraco ha tentato una conclusione che Albertoni è riuscito a deviare in corner con un ottimo intervento in tuffo. Proprio al 96' è però arrivato il pareggio di Luperini che ha insaccato con un preciso colpo di testa sfruttando al meglio il preciso cross di Surraco. La Lucchese ha così perso la possibilità di agguantare la zona playoff facendosi raggiungere proprio all'ultimo da una mai doma Pistoiese che ha avuto il merito nonostante l'inferiorità numerica di crederci fino alla fine venendo poi ripagata dal gol di Luperini.

© Riproduzione Riservata.