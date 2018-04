Video/ Monza Prato (2-1): highlights e gol della partita (Serie C recupero)

Video Monza Prato (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Lombardi avanti con la doppietta di D'Errico, in rete al 61' e 68'.

04 aprile 2018 Fabio Belli

Video Monza Prato (LaPresse)

Due settimane fa nel turno infrasettimanale il Monza non era riuscito a dare continuità alla grande vittoria contro il Siena, perdendo contro il Gavorrano. Dopo aver espugnato Livorno, i brianzoli piegano un’altra formazione di bassa classifica, con una rimonta, due rigori e qualche protesta per un Prato sempre più inguaiato all’ultimo posto del girone A di Serie C. Primo tempo a reti bianche, col Monza che ha provato a tenere in mano il più saldamente possibile il pallino del gioco, senza riuscire però a sfondare le resistenze di un Prato estremamente ordinato a livello difensivo. L’uomo più pericoloso tra i padroni di casa è D’Errico, mentre dall’altra parte sono le incursioni di Tommaso Ceccarelli a creare i maggiori grattacapi alla difesa di casa. Nella ripresa si concentrano tutte le principali emozioni: all’11’ passa il Prato con Colli, che sfrutta una dormita della difesa monzese e arriva alla conclusione dal limite dell’area, piazzando il pallone all’angolino dove Liverani non può arrivare.

REAZIONE LOMBARDA

Il Monza però reagisce al 16’, guadagnando un calcio di rigore con Martinelli che si fa espellere per un fallo di mano in area. D’Errico trasforma dal dischetto e i brianzoli in superiorità numerica credono nella possibilità di ribaltare il risultato. E ci riescono al 23’, ancora su calcio di rigore trasformato sempre da D’Errico, per una trattenuta in area di Zucchetti. Nel finale nonostante gli ultimi tentativi del Prato in dieci contro undici, arriva il triplice fischio finale e il Monza può festeggiare, mantenendo il passo d’alta classifica.

