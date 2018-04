Video/ Pro Piacenza Siena (0-1): highlights e gol della partita (Serie C recupero)

Vidoe Pro Piacenza Siena (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. La Robur trova la vittoria con la rete di Santini.

04 aprile 2018 Fabio Belli

Video Pro Piacenza Siena (LaPresse)

Ci crede ancora alla Serie B diretta, il Siena, nonostante l’ultimo weekend avesse rappresentato un duro colpo per i bianconeri, battuti a Pontedera proprio mentre il Livorno crollava di nuovo in casa contro il Monza, riaprendo potenzialmente il campionato. Nulla di tutto questo è accaduto stavolta, col Siena che ha giocato la partita che doveva giocare: Guardinga nella prima mezz’ora, la formazione bianconera ha alzato il ritmo a fine primo tempo e poi ha disputato una ripresa gagliarda, fino a trovare il gol decisivo. Nel primo tempo brilla la Pro Piacenza che crea un’ottima occasione con un lancio in profondità per Abate al 13’, con Pane che deve sventare successivamente, oltre a questa grande chance, anche una conclusione di La Vigna al 16’.

L'OCCASIONE DEI TOSCANI

Il Siena al 29’ coglie però una clamorosa traversa con Neglia, conclusione deviata dal portiere Gori che, dopo aver toccato il legno, sbatte sulla linea di porta. Per il direttore di gara senza oltrepassarla, nonostante le proteste degli ospiti. E’ il preludio a una crescita del Siena che guadagna campo e gioca sostanzialmente all’attacco il secondo tempo, anche se la Pro Piacenza prova a restare compatta e va vicina al gol al 17’ con una conclusione mancina di Aspas. La svolta al 26’ della ripresa: Santini entra al posto di Cruciani e 1’ dopo trova il gol vittoria, con un perfetto inserimento su cross da calcio d’angolo. Colpo di testa vincente e tre punti al Siena, con la Pro Piacenza costretta ad incassare la terza sconfitta consecutiva in campionato.

© Riproduzione Riservata.