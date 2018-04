Video/ Pro Vercelli Perugia (0-2): highlights e gol della partita (Serie B recupero)

Video Pro Vercelli Perugia (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, recupero della 29^ giornata di Serie B. Di Carmine regala il successo ai grifoni.

04 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Pro Vercelli Perugia (LaPresse)

Il Perugia, grazie alla doppietta siglata da Di Carmine, supera a domicilio la Pro Vercelli ed aggancia il Bari in quarta posizione. I padroni di casa restano in acque agitatissime con la consapevolezza che per raggiungere la salvezza, comunque difficile, bisogna cambiare marcia. Analizziamo ora il match attraverso i numeri e le statistiche. Sono 471 i passaggi per i padroni di casa contro i 375 della compagine ospite. Diciassette e tredici invece i cross piovuti dalle fasce con i padroni di casa che hanno puntato quindi molto sugli esterni. Mammarella, nove palle messe in mezzo, e Mustacchio sono stati i più presenti sulle corsie laterali. Diamanti e Cerri, un assist ciascuno, hanno messo Di Carmine, doppietta, in condizione per calare una doppietta davvero importantissima. Il Perugia continua a volare in questo finale di stagione.

LE DICHIARAZIONI

Il Perugia vince in casa della Pro Vercelli e continua a scalare la graduatoria. Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita raccolte dal portale magicapro: "In questo momento è normale che ci sia un po’ di scoramento, ma chiedere di più ai ragazzi è impossibile. La partita è stata decisa da un episodio. Nel secondo tempo abbiamo iniziato con grande veemenza, poi abbiamo perso a pochi minuti dalla fine su rilancio del portiere. Abbiamo perso contro una squadra forte e organizzata. Ci sono due strade: andare a casa o lottare. Lotteremo fino alla fine. Domenica c’è il derby, avremo un solo risultato: vogliamo vincere. Sono lucido e non sono stupido: ho il dispiacere nel vedere i miei giocatori così. Parlare è difficile, negli spogliatoi non ho parlato perché a volte parlare non ha senso. Andiamo avanti con lucidità e rialziamo subito la testa, i ragazzi meritano altri risultati. Nel primo tempo eravamo abbastanza tesi, ma nonostante ciò i ragazzi sono stati bravi. Peccato non esser riusciti a sbloccare la gara. Siamo a 4 punti, continuiamo a crederci. Il derby, in questo momento, è la partita migliore che ci potesse capitare: pertanto chiedo l’aiuto dei nostri tifosi". Queste le parole di Roberto Breda, tecnico del Perugia: "Non è stata una partita facile, come sempre a Vercelli: è un campo tosto, ma sapevamo di dover soffrire. Era importante mantenere equilibrio e crederci, con la qualità che abbiamo davanti può sempre uscire una giocata importante. La Pro Vercelli è una squadra molto viva, con un’ottima struttura di gioco. La classifica si sta spaccando in due: ma la Pro ha l’abitudine a soffrire e lottare fino alla fine, nulla è ancora deciso. Noi siamo una squadra vera, che sa soffrire e vuole sempre migliorarsi, in partita e in allenamento. Pensiamo partita per partita, in Serie B nulla è scontato. Pajac starà fuori ancora un po’, ma sono domande da girare allo staff medico. Però abbiamo alternative importanti: Germoni ha fatto bene, e anche Buonaiuto può giocare in quella posizione".

