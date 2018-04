Video/ Viterbese Piacenza (1-2): highlights e gol della partita (Serie C, recupero)

Video Viterbese Piacenza (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, recupero della Serie C. Biancorossi avanti con Castellana e Pesenti.

04 aprile 2018 Fabio Belli

Video Viterbese Piacenza (LaPresse)

Il Piacenza passa a Viterbo al termine di un match molto complicato, ma condotto con grande determinazione dalla squadra allenata da Franzini, che guadagna così punti preziosi per la propria candidatura verso i play off. Prima sconfitta per la Viterbese nel corso della gestione Giannichedda, con i laziali che nella ripresa sono sono riusciti a forzare le resistenze difensive emiliane. Accade infatti tutto nel primo tempo allo stadio Enrico Rocchi. Etruschi in vantaggio al 16’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, molto bravo Calderini ad inserirsi sulla sponda aerea di Mendez e a realizzare il suo primo gol stagionale in campionato, dopo quello realizzato nella finale di Coppa Italia contro il Cosenza.

PAREGGIA CASTELLANA

Dopo 5’ però il Piacenza perviene già al pareggio grazie a Castellana, anche in questo caso su azione da calcio d’angolo. La difesa della Viterbese si addormenta e per l’esterno difensivo è un gioco da ragazzi andare a segno di testa dall’altezza dell’area piccola. I ritmi restano alti, e al 34’ il Piacenza passa ancora: su cross di di Molfetta, ancora un colpo di testa ravvicinato permette all’ex Pontedera di ribaltare il risultato. E’ una vera doccia fredda per la Viterbese, nella ripresa Giannichedda inserisce Vandeputte e Bismark per un 4-2-4, ma l’assetto a trazione anteriore produce solo una grande occasione per il belga. Su un colpo di testa di De Sousa parato dal portiere del Piacenza, Fumagalli, si spengono di fatto le speranze dei laziali, che compiono dunque un deciso passo indietro nella zona d’alta classifica.

