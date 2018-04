Arsenal Cska Mosca/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arsenal Cska Mosca info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live all’Emirates, andata dei quarti di Europa League (oggi 5 aprile)

05 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Arsenal Cska Mosca - LaPresse

Arsenal Cska Mosca sarà diretta dall’arbitro ceco Pavel Kralovec; la partita si gioca all’Emirates Stadium di Londra alle ore 21.05 italiane di oggi, giovedì 5 aprile, per l’andata dei quarti di finale di Europa League. L’Arsenal sta vivendo una stagione non facile, tanto che diverse volte è stata messa in dubbio la posizione dello storico allenatore Arsene Wenger, alla guida dei Gunners fin dal 1996, in termini calcistici un’era geologica fa. L’anno scorso l’Arsenal ha fallito per la prima volta dopo moltissimo tempo la qualificazione in Champions League e anche in questa stagione le prime quattro posizioni in Premier League sono ormai lontanissime per i Gunners. Ecco perché il cammino europeo diventa fondamentale: oltre che la soddisfazione per la conquista di un trofeo sempre prestigioso, vincere l’Europa League garantirebbe all’Arsenal un posto altrimenti irraggiungibile nella prossima Champions.

Il Cska Mosca avrà il ruolo dello sfidante: il cammino dei russi è iniziato in Champions League, dove sono arrivati terzi nel girone con Manchester United, Basilea e Benfica; di conseguenza ecco il passaggio in Europa League, dove il Cska ha eliminato ai sedicesimi la Stella Rossa e soprattutto il Lione agli ottavi, impresa quanto più notevole dato che è maturata vincendo per 2-3 in Francia al ritorno dopo avere perso per 0-1 in casa. Avversario dunque da non sottovalutare per l’Arsenal, anche perché la lunga pausa invernale del campionato russo è ormai lontana. Certo, il Cska Mosca parte comunque sfavorito, ma questa condizione a volte psicologicamente può anche essere un vantaggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arsenal Cska Mosca sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutta l’Europa League che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà dunque la seguente per la partita di Londra: l’appuntamento è su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dell’Emirates Stadium anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CSKA MOSCA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Arsenal Cska Mosca. In casa Gunners, è infortunato Santi Cazorla mentre Aubameyang non è utilizzabile in Europa League: Wenger dovrebbe varare il 4-3-3 con la linea difensiva a quattro composta da Bellerin, Mustafi, Chambers e Monreal da destra a sinistra davanti all’estremo difensore Ospina. A centrocampo perno Xhaka, affiancato da Wilshere e Ramsey; infine il tridente offensivo, con Ozil e Welbeck in appoggio probabilmente di Lacazette come punta centrale. Per il Cska Mosca va tenuto conto innanzitutto della squalifica del difensore Nababkin, mentre gli infortunati sono Vasin, Fernandes e Gordyushenko. Possiamo dunque immaginare un 4-3-3 con Akinfeev in porta e la difesa di veterani composta da Ignashevich, dai due fratelli Berezutski e da Schennikov, che fa la figura del ragazzino con i suoi 26 anni. A centrocampo ecco il terzetto composto da Dzagoev, Natcho e Golovin, in attacco infine Wernbloom, Vitinho e come punto di riferimento il centravanti Musa.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Arsenal e Cska Mosca, secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, praticamente a senso unico in favore degli uomini di Wenger: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Arsenal infatti pagherebbe 1,33 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Cska Mosca, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno 2 infatti si raggiunge la quota di 9,75. Quota intermedia ma comunque senza dubbio alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 5,00.

