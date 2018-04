Atletico Madrid Sporting/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atletico Madrid Sporting Lisbona info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, andata dei quarti di Europa League (oggi 5 aprile)

05 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atletico Madrid-Sporting Lisbona, LaPresse

Atletico Madrid Sporting Lisbona sarà diretta dall’arbitro russo Sergei Karasev; la partita si gioca alle ore 21.05 di oggi, giovedì 5 aprile, per l’andata dei quarti di finale di Europa League allo stadio Wanda Metropolitano. L’Atletico Madrid è forse la squadra che sulla carta possiamo considerare la principale favorita per il successo finale di questa Europa League: gli uomini di Diego Simeone hanno grandissima esperienza internazionale, maturata anche grazie ai due trionfi proprio in Europa League nel 2010 e nel 2012, che sono stati la base della rinascita del club dopo anni difficili; il secondo posto in Liga conferma la forza dell’Atletico Madrid, già certo di un posto in Champions League per la prossima stagione. Di conseguenza, nella parte finale della stagione vincere l’Europa League per portare in bacheca un altro prestigioso trofeo dovrebbe essere il principale obiettivo dei Colchoneros.

Compito non semplice dunque quello che si prospetterà allo Sporting Lisbona in questo derby della Penisola Iberica; i portoghesi finora hanno fatto il massimo possibile nella loro stagione europea, prima con il terzo posto nel girone di Champions League che comprendeva Barcellona e Juventus, poi eliminando nell’ordine Astana e Viktoria Plzen nei sedicesimi e negli ottavi di questa Europa League. L’Atletico Madrid tuttavia sarà un ostacolo chiaramente ben più impegnativo rispetto a kazaki e cechi per lo Sporting Lisbona, che tra l’altro deve anche pensare al campionato, dove dovrà difendere un prezioso terzo posto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atletico Madrid Sporting Lisbona sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutta l’Europa League che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà dunque ottima per la partita di Madrid: l’appuntamento è su Sky Sport 3 e su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Wanda Metropolitano anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID SPORTING LISBONA

Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni di Atletico Madrid Sporting Lisbona. Emergenza in difesa per Diego Simeone, dal momento che Gimenez, Filipe Luis, Vrsaljko e Juanfran sono infortunati: logico dunque attendersi il quartetto con Isaac a destra, Savic e Godin centrali, Hernandez a sinistra davanti al portiere Oblak. In mediana nel 4-2-3-1 dell’Atletico ecco Gabi e Thomas, più varietà in attacco dove sulla trequarti dovrebbero essere titolari Correa, Koke e Niguez e come prima punta potrebbe avere la meglio Gameiro, ma il ballottaggio è ancora aperto. Da questo punto di vista sta meglio lo Sporting Lisbona di Jorge Jesus: gli infortunati sono Bruno Cesar, Podence e Leao, ma non hanno la stessa incidenza. Si può dunque immaginare un 4-1-4-1 con Patricio in porta, l’italiano Piccini terzino destro, Coates e Mathieu difensori centrali e Coentrao a sinistra; Battaglia regista basso, poi Ruiz e Fernandes in posizione più avanzata, Martins esterno destro, Acuna ala sinistra e Dost centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Atletico Madrid e Sporting Lisbona, secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, praticamente a senso unico in favore degli uomini di Simeone: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Atletico Madrid infatti pagherebbe 1,30 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna dello Sporting Lisbona, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno 2 infatti si raggiunge la quota di 12,00, davvero altissima. Quota intermedia ma comunque alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 4,75.

