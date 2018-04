Daniele Santarelli, morto il papà dell'allenatore/ Lutto in casa Imoco Conegliano: sabato minuto di silenzio

Daniele Santarelli: è morto il papà dell'allenatore dell'imoco Conegliano. Sabato sarà osservato un minuto di silenzio al Pala Verde prima della sfida con Scandicci.

05 aprile 2018 Michela Colombo

Daniele Santarelli (da Twitter)

Lutto in casa dell’Imoco Volley Conegliano: ieri infatti si è spento nella sua casa di Foligno il papà del coach Daniele Santarelli, che dal 2017 occupa la panchina del prestigioso club veneto. La tragica scomparsa, ben improvvisa, è occorsa proprio in occasione del match di Champions League che le pantere stavano disputando a Kazan contro la Dinamo Kazan (e che ha regalato alle gialloblu il passaggio alle semifinali). Proprio poco fa la società ha annunciato ai suoi fan la triste notizia, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e poi ripreso sui vari canali social, sempre attivissimi, della società. Nel comunicato leggiamo le condoglianze della società come dello staff e delle atlete oltre che che della grande famiglia delle pantere per Coach Santarelli. Nel messaggio, per corto ma pieno di cordoglio leggiamo: “La società, lo staff, le atlete e tutta la grande famiglia di Imoco Volley si stringono attorno a Daniele Santarelli e alla moglie Monica De Gennaro in questo momento di profondo dolore e porgono le loro più sentite condoglianze a tutta la famiglia Santarelli”.

LA SQUADRA A LUTTO

Nonostante la tragica notizia che ha coinvolto la famiglia del coach Santarelli, lo spettacolo non si ferma e già sabato l’Imoco Volley con il suo tecnico sarà chiamata a scendere in campo. Ecco quindi che proprio in occasione della partita tra le venete e Scandicci, attesa semifinale dei play off la squadra gialloblu giocherà con la divisa listata a lutto e prima del fischio d’inizio tutto il Pala Verde osserverà un minuto di silenzio, in segno di affetto per il coach Santarelli, che tanto ha dato in questi anni alla club veneto. Di certo un piccolo segno che però varrà molto per la famiglia dell’allenatore, la quale ha già ricevuto parecchi messaggi di condoglianze e vicinanza in queste ore terribili attraverso i canali social della stessa Imoco.

© Riproduzione Riservata.