Formula 1, Gp Bahrain: la Red Bull prova lo scherzetto a Ferrari e Mercedes. Si torna in pista domenica prossima dopo il via del 25 marzo scorso sul circuito di Melbourne.

05 aprile 2018

Si torna in pista domenica per il Gran Premio del Bahrein di Formula 1. Si correrà sul tracciato di Sakhir dove la Ferrari di Sebastian Vettel proverà ancora a fare la differenza, cercando di superare quanto visto nello scorso appuntamento a Melbourne in Australia. Il favorito comunque rimane Lewis Hamilton che con la Mercedes vuole provare ancora una volta a stupire tutti. Tra i due litiganti spesso il terzo gode ed è così che la Red Bull si pone come outsider alla ricerca di un risultato importante. Daniel Ricciardo e Max Verstappen hanno comunque fatto davvero molto bene in Australia, anche se c'è da dire che Ferrari e Mercedes partono un gradino avanti e oggettivamente più forti e pronte. Non c'è da escludere comunque quelle che potrebbero essere sorprese in una gara che si preannuncia molto interessante da seguire.

A MELBOURNE VINCE SEBASTIAN VETTEL

Il Gran Premio di Formula 1 2018 è iniziato con la grande risposta della Ferrari che dopo tantissimi anni a bocca asciutta spera in questa stagione di poter tornare a proclamare un suo pilota campione del mondo. La vittoria di Sebastian Vettel è stato un segnale importante in questo senso, soprattutto in virtù della pole position raggiunta da Lewis Hamilton durante le qualifiche. Il pilota della Mercedes comunque è arrivato secondo, il podio viene completato da Kimi Raikkonen ancora della Ferrari. Bene anche la Red Bull che ha raggiunto quinta e sesta posizione rispettivamente con Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Non è stata invece una bella gara per Vlatteri Bottas che con l'altra Mercedes è arrivato ottavo dietro anche a Fernando Alonso della Mc Laren e Nico Hulkenberg della Renault. Un Gran Premio interessante che ha dato così la possibilità di aprire un Mondiale al momento che non è mai stata così incerta.

