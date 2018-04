Giorgio Bubba, morto volto storico di 90° Minuto/ Ha raccontato il Genoa e la Sampdoria per molti anni

Giorgio Bubba, morto volto storico di 90° Minuto: ha raccontato il Genoa e la Sampdoria per molti anni. Si è spento all’età di 81 anni la nota voce del Galileo Ferraris di Genova

Giorgio Bubba, storico volto di 90° Minuto

Si è spento all’età di 81 anni, Giorgio Bubba. Era uno dei volti storici della mitica trasmissione Rai, 90° Minuto, ed è morto oggi nella sua Genova. Ha sempre raccontato le gesta calcistiche delle due squadre del capoluogo ligure, leggasi i rossoblu del Genoa, e i blucerchiati della Sampdoria. E proprio le due società genovesi hanno voluto ricordare attraverso un breve comunicato, la scomparsa di Bubba: «Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Giorgio Bubba, giornalista, volto e voce di un calcio che non c’è più». Questo invece il ricordo dei genoani: «Il Genoa Cfc si unisce al cordoglio dei familiari e dell’intera struttura @TgrLiguria e @RaiSport per la scomparsa di Giorgio #Bubba, giornalista che per anni ha seguito e cantato le gesta rossoblù sui programmi sportivi nazionali più seguiti come @90minutoRai e @DSportiva».

UNA VITA IN RAI

Bubba ha sempre fatto il giornalista in Rai, non soltanto per 90° Minuto e per La Domenica Sportiva, ma anche per il TG3 regionale della Liguria. Nato a La Spezia, era conosciuto da tutti i tifosi del calcio come la voce dei match del Galileo Ferraris di Genova. Se ne stanno andando a poco a poco tutti i pezzi forti di quel 90° Minuto che non esiste più, ma che ha fatto scuola nel mondo del giornalismo sportivo. Soltanto meno di un mese fa, precisamente il 13 marzo, scomparve Luigi Necco, storica voce del Napoli, mentre un altro grandissimo come Tonino Carino da Ascoli, morì troppo presto, nel 2010, all’età di soli 66 anni. Anche i colleghi del programma Rai si sono uniti al dolore della famiglia Bubba.

© Riproduzione Riservata.