Juventus, Pjanic/ “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo, la Champions prima o poi la vinceremo”

Miralem Pjanic, centrocampista Juventus - LaPresse

La Juventus rischia di dire addio alla Champions League anche quest’anno. Il tre a zero contro il Real Madrid a Torino, di martedì sera, di fatto condanna i campioni d’Italia in carica, chiamati alla super impresa al Santiago Bernabeu per ribaltare appunto il match dell’andata. Nessun problema però, la Vecchia Signora è ancora in piena corsa su due fronti, campionato e Coppa Italia, e di conseguenza la stagione potrebbe comunque terminare in maniera positiva. Ne è convinto Miralem Pjanic, centrocampista bianconero, che intervistato dai microfoni di Sky Sport ha ammesso: «Se riesci ad arrivare allo scudetto è perché c'è tanto lavoro alle spalle. Con scudetto e coppa Italia sarebbe un anno molto positivo: puntiamo alla Champions, vogliamo vincerla se non quest'anno nel futuro contiamo di riuscire a farlo. Ma vincere il settimo scudetto sarà una cosa straordinaria: vogliamo e dobbiamo farlo».

“REAL? C’E’ ANCORA IL RITORNO”

Un Real che ha annichilito la Juventus fin dai primi minuti del match, grazie al solito Cristiano Ronaldo: «Ci ha fatto male – ha proseguito Pjanic - potevamo sicuramente evitarlo. Durante la partita siamo rimasti in gara, le occasioni c'erano, stavamo spingendo e provando a far gol». Ma per il ritorno il nazionale bosniaco ammette che la sua squadra tenterà l’impresa, anche se ovviamente non sarà semplice: «C'è il ritorno da giocare – ha proseguito - nel calcio può succedere di tutto anche se la prima partita ha complicato le cose. Avremo un'altra possibilità per correggere l'andata». Alla Juventus serve uno zero a tre per andare ai supplementari, o un 4 a 0 per andare dritta in semifinale, fra le prime quattro squadre del Vecchio Continente: ma di fronte, avrà i campioni d’Europa in carica…

