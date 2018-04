Lazio Salisburgo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lazio Salisburgo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’andata dei quarti di Europa League all’Olimpico (oggi 5 aprile)

05 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Lazio Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Lazio Salisburgo sarà diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan; la partita si gioca oggi, giovedì 5 aprile, per l’andata dei quarti di finale di Europa League alle ore 21.05 allo stadio Olimpico della capitale. La Lazio è l’ultima rappresentante italiana ancora in corsa, ma ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo: i biancocelesti di Simone Inzaghi infatti stanno facendo bene fin da inizio stagione su tutti i fronti e adesso hanno proprio nell’Europa League l’obiettivo più gustoso, perché garantirebbe un prestigioso trofeo a livello internazionale che farebbe seguito a Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea vinte nel 1999 e perché darebbe un posto garantito nella prossima edizione della Champions League, indipendentemente dal piazzamento in campionato. Una prospettiva affascinante, da inseguire fino in fondo per la Lazio.

LAZIO SALISBURGO, DIRETTA LIVE

Il Salisburgo non era sicuramente l’avversario più pericoloso fra quelli presenti nell’urna di Nyon, ma non va nemmeno sottovalutato. Gli austriaci hanno infatti vinto il proprio girone con ben quattro punti di margine sull’Olympique Marsiglia, secondo; ai sedicesimi hanno eliminato gli spagnoli della Real Sociedad e agli ottavi hanno addirittura avuto la meglio sul Borussia Dortmund, senza dimenticare naturalmente il dominio praticamente totale che il Salisburgo esercita in patria. Attenzione dunque a sottovalutare una squadra già capace di vincere al Westfalen Stadion: per il Salisburgo l’obiettivo è naturalmente quello di continuare a stupire l’intera Europa, magari per ripetere l’avventura del 1994, quando gli austriaci arrivarono sino alla finale dell’allora Coppa Uefa, poi persa contro l’Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Salisburgo sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, come d’altronde tutta l’Europa League che anche quest’anno è una esclusiva di Sky. La copertura sarà dunque ottima per la partita dei biancocelesti: l’appuntamento è su Sky Sport 1 e su Sky Calcio 1, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SALISBURGO

Adesso andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Lazio Salisburgo. Inzaghi ha dovuto risolvere qualche grattacapo, soprattutto in difesa dove la lista degli assenti è ben lunga. Nei giorni scorsi Radu è ritornato in gruppo, dunque dovrebbe essere in campo fin dal primo minuto. Ecco quindi che nel solito reparto a tre vedremo di fronte a Strakosha (atteso tra i pali) Luis Felipe, De Vrij e Radu. Ballottaggi aperti anche a centrocampo, dove però dovremmo ritrovare Murgia, posizione occupata praticamente sempre dal centrale classe 1996 nei match di Europa League. Difficile rinunciare a Lucas Leiva in cabina di regia e Milikovic Savic, sugli esterni dovremmo invece vedere Basta e Marusic. Pochi i dubbi in attacco: nel 3-5-1-1 la Lazio non più prescindere dal suo capocannoniere Ciro Immobile, che oggi verrà accompagnato da Luis Alberto. Non ha grossi dubbi invece Marco Rose, allenatore del Salisburgo. L’unico assente obbligato è il coreano Hee Chan Hwang, squalificato. Sarà confermato il 4-4-2 con dentro tutti i titolari per questa partita così importante. In difesa quindi spazio a Caleta-Car e Ramalho al centro, con Lainer e Ulmer terzini. Toccherà ovviamente al capitano Walker il ruolo di portiere. Per il centrocampo rivedremo titolari Berisha e Samassekou in mediana, Haldara e Schalger invece sulle fasce. Per l’attacco il nome confermato è ovviamente quello di Dabbur, principale marcatore del club in Europa League, accanto a lui Minamino oppure Gulbrandsen, col primo forse favorito.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Lazio e Salisburgo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai biancocelesti di Simone Inzaghi: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Lazio infatti pagherebbe 1,75 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria esterna del Salisburgo, considerata l’opzione meno probabile allo stadio Olimpico. Per il segno 2 infatti si raggiunge la quota di 4,75. Quota intermedia ma comunque abbastanza alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 3,75.

