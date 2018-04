Lipsia Marsiglia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lipsia Marsiglia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra outsider a caccia dell'Europa League

05 aprile 2018 Fabio Belli

Lipsia, sfida al Marsiglia nei quarti di Europa League (foto LaPresse)

RB Lipsia-Marsiglia, diretta dallo spagnolo Undiano Mallenco, giovedì 5 aprile 2018 alle ore 21.05, sarà una delle sfide dell'andata dei quarti di finale di Europa League. Scontro tra possibili outsider per la vittoria finale in Europa League, due formazioni che hanno già collezionato 'scalpi' importanti nel loro cammino. Lo ha fatto sicuramente il Lipsia che è arrivato tra le prime otto della competizione estromettendo nella fase ad eliminazione diretta prima il Napoli di Maurizio Sarri e poi lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini.

I tedeschi erano arrivati all'appuntamento dopo aver partecipato alla fase a gironi di Champions League, e al momento in Bundesliga, dopo la vittoria esterna ad Hannover, occupano il quarto posto, in piena lotta per partecipare anche l'anno prossima alla massima competizione europea. Il Marsiglia ha invece eliminato i portoghesi del Braga e gli spagnoli dell'Athletic Bilbao, e nella Ligue 1 francese è reduce da un successo esterno sul campo del Dijon. Vittoria che ha permesso alla squadra di Garcia di mantenere due punti di vantaggio sul Lione al terzo posto, vitale per partecipare ai preliminari della prossima Champions League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Lipsia Marsiglia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare sul canale 254 di Sky (Sky Calcio 4 HD), e anche in diretta streaming video via internet per gli abbonati che si collegheranno sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA MARSIGLIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso la Red Bull Arena di Lipsia. I padroni di casa tedeschi schiereranno l'ungherese Gulacsi tra i pali, Klostermann sull'out difensivo di destra e il brasiliano Bernardo sull'out difensivo di sinistra, mentre il capitano Orban e il francese Upamecano comporranno la coppia dei centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo con Forsberg esterno destro e il portoghese Bruma esterno sinistro, mentre il maliano Keita e Demme faranno coppia sulla zona centrale della mediana. In attacco, al fianco dell'asso Timo Werner giocherà l'altro francese Augustin. Risponderà il Marsiglia con Mandanda a difesa della porta, il giapponese Sakai schierato in posizione di terzino destro e Amavi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Rami e il portoghese Rolando saranno i difensori centrali. A centrocampo, i due centrali saranno Maxime Lopez e il brasiliano Luiz Gustavo, mentre Thauvin avrà il compito di presidiare la fascia destra e l'argentino Ocampos sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, spazio al greco Mitroglu al fianco di Payet.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni, con il 4-4-2 che sarà la scelta tattica del tecnico austriaco del Lipsia, Hasenuttl, e dell'ex allenatore della Roma, Rudi Garcia, per il Marsiglia. Primo precedente ufficiale tra le due squadre, visto che il Lipsia è all'esordio assoluto nelle Coppe Europee. Il Marsiglia non gioca una finale dal 2004, quando si giocò la Coppa UEFA perdendo la competizione nell'atto conclusivo contro il Marsiglia.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmaker con le loro quote indicano i favori del pronostico per i tedeschi in questo quarto di finale d'andata di Europa League, con affermazione interna del Lipsia quotata 1.75 da Bwin, mentre il pareggio viene offerto ad una quota di 3.80 da William Hill e Bet365 moltiplica invece per 5.00 la quota relativa al successo esterno dei transalpini. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, le quote di over 2.5 e under 2.5 vengono rispettivamente fissate a 1.82 e 2.00 da Unibet.

