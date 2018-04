Marcello Nicchi, presidente dell’Aia/ “Arbitri minacciati con pallottole, Di Bello in tribunale per un rigore"

Marcello Nicchi, parla il presidente dell’Aia: “Arbitri minacciati con pallottole, Di Bello in tribunale per un rigore". La denuncia del numero uno dell’associazione dei fischietti

Alle ore 14:00 di oggi pomeriggio si è tenuta una conferenza stampa a Roma indetta dall’AIA, l’associazione italiana arbitri. Presente ovviamente anche il presidente Marcello Nicchi, che dinanzi ad una platea di giornalisti, ha rilasciato parole forti: «Nella sede dell'Aia – svela - sono arrivati plichi con pallottole indirizzati al sottoscritto, al vicepresidente e a Rizzoli: abbiamo informato la Digos e il Viminale». Il numero uno degli arbitri denuncia il clima troppo negativo che si è venuto a creare negli ultimi mesi attorno ai direttori di gara, in particolare, dopo l’introduzione del Var, la tecnologia che aiuta appunto l’arbitro e che avrebbe dovuto migliorare la situazione: «Ci sono tesserati della Federcalcio che parlano di malafede della classe arbitrale – ha proseguito Nicchi - non ho sentito una parola da parte di nessuno».

“DI BELLO IN TRIBUNALE PER UN RIGORE NON DATO”

Nicchi ha quindi sottolineato un altro grave episodio capitato nelle scorse settimane: «Un giornalista ha anche dichiarato in una trasmissione: "In guerra si va sparando, bisogna sparare agli arbitri". Lo abbiamo denunciato e seguiremo gli sviluppi della vicenda, ma a seguito di questo episodio abbiamo ricevuto plichi con pallottole». Non è da escludere che proprio per queste vicende possa essere indotto uno sciopero della classe arbitrale durante la prossima giornata di Serie A, la 32esima, che si terrà nel weekend del 14-15 aprile, che in quel caso slitterebbe a data da destinarsi. «L'arbitro Di Bello – ha aggiunto Nicchi - dovrà comparire in tribunale davanti al giudice di pace. Per non aver dato un calcio di rigore è stato convocato dall'associazione dei consumatori: questa è una cosa gravissima». Giacomeli e Di Bello erano stati citati in giudizio da undici tifosi della Lazio, per alcune decisioni arbitrali durante la sfida di dicembre scorso contro il Torino. «Come facciamo a mandare ad arbitrare un ragazzo sapendo che potrebbe subire questa sorte?», si domanda Nicchi.

