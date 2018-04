Milan, Conti operato/ "Sono carico, a settembre in campo", nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta

Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e continua a lottare.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Conti operato - La Presse

Andrea Conti è stato operato nuovamente al ginocchio a Villa Stuart a Roma dopo che era stato vittima di un intervento chirurgico lo scorso settembre. Il ragazzo chiude qui la sua stagione e ora si prepara per cercare di tornare ad altissimi livelli. Il calciatore ha parlato prima l'intervento, come riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, spiegando: "Sono davvero molto tranquillo e so che purtroppo sono cose che possono capitare. Se è successo vuol dire che doveva andare così. Sono molto sereno e non vedo l'ora di fare l'operazione per iniziare a lavorare. Già a settembre voglio essere in campo per togliermi quelle soddisfazioni che mi sono perso in questa stagione. Sono sicuro che l'anno prossimo andrà diversamente e sarà la mia migliore stagione. I compagni mi sono sempre stati vicini e so che sono con me e vinceranno le gare con me". Parole importanti quelle di Andrea Conti che ha dimostrato ancora una volta di essere ragazzo di grande personalità.

IL PRIMO INFORTUNIO

L'estate scorsa Andrea Conti era passato dall'Atalanta al Milan per giocare da titolare in quello che sarebbe dovuto essere il 3-5-2 di Vincenzo Montella. L'anno passato il calciatore con la maglia della Dea era stato il difensore a segnare più gol in Serie A, 8 reti, conquistando anche la maglia della Nazionale azzurra. Il calciatore si era procurato però quasi subito la rottura del legamento crociato che lo aveva portato poi a tornare in campo dopo 182 giorni, completamente recuperato. Alla fine però il problema ha creato delle complicazioni perché dopo appena due presenze nuovamente Andrea Conti si è procurato un infortunio allo stesso ginocchio, cosa che precedentemente era accaduta anche ad altri calciatori come Kevin Strootman e Alessandro Florenzi che ora sono però completamente recuperati.

© Riproduzione Riservata.