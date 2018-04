Milan, Gattuso/ "Inter meritava più di noi, ma continuiamo a sognare la Champions" e sul contratto...

Milan, Gattuso: il tecnico rossonero ammette che l'Inter è stata superiore nel derby di ieri, ma continua a sognare la Champions League. Intanto ancora voci sul suo rinnovo di contratto.

05 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Milan, Gattuso - La Presse

Gennaro Gattuso ha parlato a lungo a Sky Sport anche della sua situazione contrattuale con le voci di un rinnovo che ormai sembrano portare a una decisione ufficiale. Il tecnico ha sottolineato: "Ho parlato con la società e questo non è un problema, il rinnovo di contratto arriverà. Non è però al momento una priorità, perché serve dimostrare nel quotidiano. Per me è un compito difficile riuscire a portare questo club dove merita e spero di continuare. Sono sicuro che continuerò poi sta a me sfruttare le qualità della squadra al massimo. Vedremo poi quando finirà questa avventura cosa avrò fatto di giusto e cosa di sbagliato". Le parole di Gennaro Gattuso sembrano comunque confermare che alla fine della stagione il tecnico rimarrà al Milan per provare a ripetersi nella prossima stagione e con una preparazione estiva finalmente da organizzare.

"L'INTER MERITAVA PIÙ DI NOI"

Alla fine di Milan Inter il tecnico dei rossoneri Gennaro Ivan Gattuso ha ammesso la superiorità nella gara degli avversari guidati da Luciano Spalletti. Il tecnico ha spiegato: "Ci è andata bene. A tratti siamo stati davvero molto fortunati. È un punto questo che ci teniamo davvero molto stretti. L'Inter ha giocato meglio di noi e la squadra a livello tattico ha dato la sua risposta. Abbiamo fatto invece un passo indietro dal punto di vista della qualità. Ogni volta che costruivamo partendo dal basso mettevamo in difficoltà l'Inter. Abbiamo sbagliato però tanto in uscita". È un Gennaro Gattuso lucido che non si nasconde e spiega anche i temi tattici della partita: "Non ho pensato alla doppia punta perché perdere ancora sarebbe stato pesante a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. André Silva? E' morto il nonno e quindi non mi sembrava il caso di mandarlo in campo. E' partito subito dopo la gara per il Portogallo, condoglianze a lui e alla famiglia".

