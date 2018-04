MotoGp, lite Lorenzo-Dall’Igna in casa Ducati?/ “Solo uno scambio di idee, ma Jorge deve stare più calmo”

MotoGp, lite Lorenzo-Dall’Igna in casa Ducati? “Solo uno scambio di idee, ma Jorge deve stare più calmo”. Intervista al direttore generale di Ducati Corse questa mattina

Jorge Lorenzo, pilota Ducati - LaPresse

Aria tesa in casa Ducati, per lo meno, per quanto riguarda la sponda Jorge Lorenzo. Se infatti da una parte c’è un Dovizioso che ha iniziato alla grandissima la stagione 2018, andando a vincere sul circuito di Losail, in Qatar, dall’altra c’è invece un Jorge Lorenzo tornato sottotono. Nella seconda metà della scorsa stagione il pilota maiorchino aveva mostrato evidenti segnali di miglioramento, ma il campionato iniziato da poco sembra aver fatto riaffiorare i problemi di un tempo. Se è vero che la Desmosedici dello spagnolo ha dovuto ritirarsi per via di un guasto tecnico, è vero anche che lo stesso non viaggiava nelle prime posizioni al momento del ritiro, tutt’altro. Da qui si è diffusa la notizia di una probabile lite fra l’ex Yamaha e il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna.

“SCAMBIO DI IDEE, DEVE STARE PIU’ CALMO”

Quest’ultimo ha voluto fare chiarezza, intervistato stamane da La Gazzetta dello Sport. La “lite” non è stata smentita, ma semplicemente ridimensionata: «Non sempre le opinioni tra un direttore generale e il pilota possono collimare – le parole del dirigente della Rossa di Borgo Panigale - parlerei, più che di un battibecco, di un normale scambio di idee nell'ottica di fare il bene di entrambi». Quindi Dall’Igna si sente di dare un consiglio a Lorenzo: «Se riuscirà a stare un po' più calmo porterà tutta la squadra a lavorare meglio e sarà più facile per lui ottenere risultati». La permanenza del centauro iberico a Bologna è comunque incerta, e le prossime gare saranno fondamentali per capire se il maiorchino correrà ancora in sella alla moto italiana durante la stagione 2019.

