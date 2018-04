Novara Galatasaray/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions league, play off a 6)

Diretta Novara Galatasaray: info streaming video e tv. Le azzurre si giocano questa sera l'accesso alla Final Four di Champions league: basterà quanto fatto all'andata?.

05 aprile 2018 Michela Colombo

La formazione di Novara (da Facebook ufficiale)

Novara Galatasaray, diretta dagli arbitri Evgeny Makshanov e Eldar Aliyev, è la partita di volley in programma oggi giovedi 5 aprile al Pala Igor: fischio d’inizio atteso per le ore 20.30 per i play off a 6 della Champions League. La compagine azzurra, dopo le fatiche nazionali per la lotta scudetto torna in campo in Europa avendo ben nel mirino la qualificazione alla finale four di Bucarest. La sfida non si annuncia semplice e non solo per il valore della squadra di Istanbul: il 3-2 rimediato nel match di andata di questi play off a 6 non lascia al sicuro la squadra di Massimo Barbolini. In ogni caso come al solito il Pala Igor non mancherà di fornire il giusto supporto alle ragazze di Novara, per le quali ancora nulla è perduto per la fase finale della Champions League.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Champions league tra Novara e Galatasaray, attesa per le ore 20.30 sarà visibile in diretta tv, garantita sul satellitare di Sky che a inizio stagione ha acquistato i diritti esclusivi della competizione. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando: diretta video streaming garantita per tutti gli abbonati tramite l’app Sky Go.

IL CONTESTO

Come abbiamo detto nonostante il risicato successo rimediato per 3-2 nel match di andata di questi play off a 6 non mette al sicuro Novara dalla possibile esclusione alla final four della Champions League. Eppure non tutto è perduto per le azzurre che pure rimangono avvantaggiate sia dal fattore campo che dallo stato di forma. Se infatti il peso del Pala Igor rimane ovviamente importante, non dobbiamo dimenticare che Novara arriva in campo avendo alle spalle ben 11 vittorie di fila. Di fatto l’ultimo insuccesso della squadra di Barbolini risale allo scorso febbraio e per la precisione alla sfida di campionato contro Casalmaggiore e il 3-0 firmato nella semifinale scudetto con Busto pochi giorni fa è senza dubbio un ottimo segnale per la sfida di oggi. Non così positivo il ruolino di marcia del Galatasaray, anch’essa impegnata nelle semifinali dello scudetto turco. Istanbul però è stata battuta ampiamente al Vakifbank ed è quindi fuori dai giochi per il titolo nazionale: di fatto è rimasta solo la Champions League tra gli obbiettivi. A ciò si aggiunge che di fatto le turche sono di ritorno da tre KO di fila e di certo la voglia di riscattarsi è tanta nella squadra di Guneyligil. Solo il campo, come al solito ci darà il verdetto.

© Riproduzione Riservata.