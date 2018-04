Probabili formazioni/ Lazio Salisburgo: quote e le ultime novità live (Europa League, andata quarti)

Probabili formazioni Lazio Salisburgo: quote e le ultime novità sugli 11 attesi all'Olimpico per l'Europa League. Inzaghi ritrova Radu nella difesa biancoceleste.

05 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Lazio Salisburgo, Europa League (Foto LaPresse)

Si accederà oggi all’Olimpico il match di Europa League tra Lazio e Salisburgo, valido per i quarti di finale di questa accesissima seconda coppa europea. Fischio d’inizio già fissato per le ore 21.05 in casa della squadra di Inzaghi, il quale alla vigilia ha dovuto faticare non poco per mettere insieme una probabile formazione efficace. La lista degli acciaccati nello spogliatoio biancoceleste è infatti ben lunga, ma per fortuna nei giorni scorsi si è registrato il ritorno in gruppo di nomi di peso quali Radu e Lulic. Di certo il match richiede la massima concentrazione alla Lazio che non deve commettere l’errore di sottovalutare il Salisburgo, pur essendo una vera cenerentola del tabellone dell’Europa League. Andiamo quindi ad analizzare le scelte fatte da i due allenatori per le probabili formazioni di Lazio-Salisburgo.

QUOTE E PRONOSTICO

Sulla carta il favore del pronostico è tutto per la compagine di Inzaghi che pure ha il vantaggio di giocare tra le mura di casa. Considerando le quotazioni date alla vigilia della snai vediamo bene che il successo della Lazio è stato quotato a 1.75, contro il più elevato 4.75 assegnato alla vittoria del Salisburgo: pareggio fissato invece a 3.70.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo prima annunciato, Inzaghi ha dovuto risolvere qualche grattacapo nello stilare la probabile formazione biancoceleste attesa in campo oggi: il settore senza dubbio problematico è stata la difesa dove la lista degli assenti è ben lunga. Nei giorni scorsi però anche Radu è ritornato in gruppo, ed è assai probabile che il rumeno possa tornare in campo fin dal primo minuto. Ecco quindi che nel solito reparto a tre vedremo di fronte a Strakosha (atteso tra i pali) Luis Felipe, De Vrij e Radu titolari dal primo minuto. Ampi ballottaggi aperti per il centrocampo a 5, dove però dovremmo ritrovare Murgia all’interno, posizione occupata praticamente sempre dal centrale classe 1996 nei match di Europa League. Al suo fianco ecco poi Lucas Leiva in cabina di regia con Milikovic Savic confermato titolare: sugli esterni spazio quindi per Basta e Marusic, benchè dalla panchina rimanga ben pronto Patric. Pochi i dubbi in attacco: nel 3-5-1-1- la Lazio non più prescindere dal suo capocannoniere Ciro Immobile, che oggi verrà accompagnato da Luis Alberto.

LE SCELTE DI ROSE

Se Inzaghi ha dovuto affrontare alcuni ballottaggi per sistemare la probabile formazione della Lazio, non ha particolari dubbi invece Marco Rose, allenatore del Salisburgo. L’unico assente annunciato nel club austriaco è il coreano Hee Chan Hwang, perché squalificato. Ecco quindi che il tedesco confermerà il 4-4-2 all’Olimpico con dentro tutti i titolari più in forma a disposizione, già visti in questa edizione dell’Europa League. In difesa quindi spazio a Caleta-Car e Ramalho al centro, con invece il duo Lainer-Ulmer chiamato a presidiare le corsie più esterne. Toccherà ovviamente al capitano Walker presidiare lo specchio austriaco. Per il centrocampo rivedremo titolari quindi Berisha e Samassekou, con la coppia formata da Haldara e Schalger occupare le corsie più esterne del reparto: attenzione però alla panchina ben ampia a disposizione di Rose. Per l’attacco il nome confermato è ovviamente quello di Dabbur principale marcatore del club per l’Europa League, accanto a lui Minamino porrebbe alfine spuntarla nel ballottaggio con Gulbrandsen

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Lucas Leiva, 21 S. Milinkovic-Savic, 77 Marusic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. All. Inzaghi

SALISBURGO (4-4-2): 33 Walke; 22 Lainer, 5 Caleta-Car, 15 Ramalho, 17 Ulmer; 4 Haldara, 14 Berisha, 8 Samassekou, 42 Schlager; 9 Dabbur, 21 Minamino. All. Rose

