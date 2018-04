Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (andata quarti)

Pronostici Europa League: scommesse e quote per le partite di andata dei quarti di finale. Attenzione alla Lazio di Inzaghi, oggi in campo con il Salisburgo.

05 aprile 2018 Michela Colombo

Torna sotto ai riflettori l’Europa League: si giocherà infatti oggi giovedì 5 aprile le partite di andata dei quarti di finale. Tocca quindi ora andare a vedere le quote e i pronostici fissati dalla nostra redazione: prima però riepiloghiamo quali e quando saranno gli incontri per questa parte del tabellone. Per tutti i quattro campi selezionati il fischio d’inizio è stato fissato alle ore 21.05: nessun anticipo o posticipo è quindi atteso in questa parte del secondo torneo sul continente. Le partite programmate saranno quindi Arsenal-Cska Mosca, Atletico Madrid-Sporting, Lazio-Salisburgo e Lipsia-Marsiglia. Andiamo ora a vedere che cosa potrebbe dirci i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite dei quarti di finale dell’Europa League.

PRONOSTICO ARSENAL CSKA MOSCA

Complice il fattore campo i Gunners potrebbero apparire favoriti in questo incontro: i numeri sullo stato di forma però ci ricordano che i russi si presentano in campo al top della condizione, per cui gli inglesi dovranno stare ben attenti.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID SPORTING

Benchè i lusitani siano avversari di sicuro valore, la compagine di Diego Simeone dovrebbe avere oggi la meglio, benchè certo non si presenti in campo a ranghi completi. Da notare che lo storico recente, pur risalente al 2010, ci racconta di ben due pareggi.

PRONOSTICO LIPSIA MARSIGLIA

Sfida aperta quella in terra tedesca: difficile dire chi tra Lipsia e Marsiglia potrebbe avere oggi la meglio, visti anche i possibili assenti annunciati alla vigilia del match. Ricordiamo che i tedeschi approdano all’incontro vantando ben 5 esiti utili negli ultimi 5 match disputati, mentre i francesi registrano anche un KO in tale periodo.

PRONOSTICO LAZIO SALISBURGO

Sulla carta la Lazio oggi dovrebbe avere vita facile o quasi: gli austriaci sono si la sorpresa di questa stagione di Europa League, ma bomber del calibro di Ciro Immobile potrebbero portare facilmente i biancocelesti alla vittoria oggi.

