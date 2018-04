Risultati Europa League/ Diretta gol live score andata quarti (oggi 5 aprile 2018)

Risultati Europa League: diretta live score delle partite di andata dei quarti. Occhi puntati sulla Lazio di Inzaghi unico club italiano rimasto nel tabellone.

05 aprile 2018 Michela Colombo

L’Europa League torna in campo e lo farà oggi giovedi 5 aprile 2018: dopo la sosta per le festività pasquali ecco quindi che il grande calcio europeo è di nuovo sotto ai riflettori, questa volta per le partite di andata dei quarti di finale. Ci avviciniamo quindi sempre di più alle finalissima di Lione e la posta si fa sempre più alta: un successo oggi infatti porrebbe permettere a qualche club di cominciare già a sognare se non la coppa, almeno un posto nelle semifinali. Tornando alle sfide di oggi, vediamo quindi che saranno 4 i match previsti: nessun anticipo o posticipo per questa fase di andata e per tutti i campi il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 21.05. Vedendo il programma leggiamo quindi le partite Arsenal-Cska Mosca, Atletico Madrid-Sporting, Lazio-Salisburgo e Lipsia-Marsiglia.

LE FAVORITE

Complice anche il fattore campo, vi sono ben tre club che vanno tenuti ben d’occhio questa sera al fischio d’inizio di questi quarti di finale della Europa League, perché favoriti al successo oltre che pure al passaggio del turno. Il riferimento è ovviamente alle blasonate Arsenal e Atletico Madrid, come pure la Lazio che beneficerà oggi nel tabellone forse dell’incrocio migliore. Certo fare un pronostico alla vigilia della partita di andata è rischioso, ma senza dubbio possiamo dire che ci attendiamo grande cose dai Gunners di Wenger come pure degli spagnoli di Diego Simeone, Non sfigura in questo piccolo club anche Filippo Inzaghi e specialmente il suo bomber Ciro Immobile, tra i miglior marcatori del secondo torneo per club in Europa. La sfida forse più aperta per questi turno dell'Europa League è quella tra Lipsia e Marsiglia. La squadra tedesca tra le grandi sorprese della stagione, ma l’Oympique di Rudi Garcia potrebbe rivelassi un osso ben duro anche per la formazione di Hasenhuttl, capace di battere lo Zenit San Pietroburgo di Mancini.

RISULTATI EUROPA LEAGUE

Ore 21.05 Arsenal-Cska Mosca

Ore 21.05 Atletico Madrid-Sporting

Ore 21.05 Lazio-Salisburgo

Ore 21.05 Lipsia-Marsiglia

