Video/ Barcellona Roma (4-1): highlights e gol della partita (Champions League, quarti)

Video Barcellona Roma (4-1): highlights e gol della partita di Champions League, andata dei quarti. I giallorossi incassano una pesante sconfitta, pur senza sfigurare

05 aprile 2018 Stefano Belli

Video Barcellona Roma (LaPresse)

Nella serata del Camp Nou l'arbitro olandese Danny Makkelie non si è di certo attirato le simpatie dei tifosi romanisti: nella prima frazione di gioco, infatti, il direttore di gara non ha concesso un paio di rigori ai giallorossi per i falli di Semedo su Dzeko e di Umtiti su Pellegrini. Il primo intervento non è stato nemmeno fischiato con l'attaccante bosniaco che si è rialzato furibondo per il torto subito, il secondo se non altro è stato almeno punito con un calcio di punizione dal limite, anche se a rivedere le immagini il contatto avviene sulla linea che delimita l'area di rigore, e a rigor di regolamento la linea fa parte dell'area di rigore e dunque c'erano gli estremi per poter concedere il penalty. Come se non bastassero le sviste arbitrali, la squadra di Di Francesco è stata letteralmente bersagliata dalla sfortuna con gli autogol di De Rossi e Manolas che nel tentativo di anticipare rispettivamente Messi e Umtiti depositano il pallone nella loro porta. Non è un caso, comunque, che in questa edizione della Champions League il Barça abbia propiziato ben cinque autoreti, il loro modo di giocare mette in seria difficoltà i difensori avversari inducendoli all'errore. Sul risultato di 4-1 pesano anche gli errori dei singoli, come quello di Gonalons che regala l'assist per il poker di Luis Suarez quando ormai mancava pochissimo al novantesimo e nel frattempo la Roma era riuscita ad accorciare le distanze con Dzeko, l'1-3 avrebbe tenuto ancora in gioco i giallorossi ai quali sarebbe bastato un 2 a 0 tra le mura amiche dell'Olimpico per ribaltare il verdetto dell'andata. E i gol dei giallorossi potevano essere anche di gol se Perotti e Defrel avessero mantenuto il sangue freddo davanti alla porta. Invece servirà un 3 a 0, che arrivò nel 2002 quando la Roma era allenata da un certo Fabio Capello, il tridente d'attacco era composto da Totti, Batistuta e Montella e la porta dei blaugrana era difesa da Pepe Reina quando aveva ancora i capelli ed era un ventenne di belle speranze. Negli appuntamenti che contano, invece, i catalani non sbagliano mai e trovano sempre il modo di lasciare il segno con l'uomo simbolo, Leo Messi, che non ha segnato ma ha fatto tutto il resto.

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI BARCELLONA ROMA (4-1)

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara l'attaccante della Roma, Edin Dzeko, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Sin dal fischio d'inizio abbiamo provato a mettere in difficoltà gli avversari con il nostro pressing alto e il nostro stile di gioco. Eravamo consapevoli che il Barcellona fosse più forte, abbiamo dato tutto, ma ritengo che l'1-4 sia un punteggio troppo severo per noi. Il rigore non concesso per il fallo che ho subito a inizio gara avrebbe cambiato la partita, siamo ai quarti di Champions League, sono inammissibili questi errori da parte degli arbitri che a questi livelli dovrebbero avere la massima preparazione per dirigere partite come questa".

L'analisi di Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma: "Quelli del Barcellona già sono bravissimi di loro, credo che non avessero bisogno di aiuti da parte dell'arbitro e soprattutto da parte nostra. Abbiamo concesso agli avversari due autogol e la quarta rete di Suarez con l'errore di Gonalons, ma sul piano della prestazione non posso dire nulla, improvvisamente ci siamo ritrovati sullo 0-3 senza neanche capire come sia successo. Dobbiamo solamente essere più bravi a leggere alcune situazioni, a trovare il cinismo tipico delle grandi squadre e sfruttare meglio le occasioni create nei novanta minuti, perché quando giochi contro un top club ogni errore pesa ancora di più. Risultato severo e ingiusto, i blaugrana hanno faticato ad andare in porta da soli, gli abbiamo dovuto dare una mano noi..."

© Riproduzione Riservata.