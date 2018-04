Video / Liverpool Manchester City (3-0): highlights e gol della partita (Champions league, andata quarti)

Video Liverpool Manchester City (risultato finale 3-0): highlights e gol della partita, andata dei quarti di Champions league. Salah, Oxlade Chamberlain e Mane puniscono i citizens

05 aprile 2018 Marco Guido

Video Liverpool Manchester City (LaPresse)

l Liverpool stravince la gara di andata contro i favoriti del Manchester City con un rotondo 3 a 0 maturato nel corso della prima frazione di gioco quando Salah, Oxlade-Chamberlain e Manè hanno regalato un importante vantaggio ai reds che dovranno difendere nella gara di ritorno all'Etihad Stadium la prossima settimana. Partono subito fortissimo gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 5' quando Sanè è riuscito a penetrare in area con una gran serpentina che ha concluso con un tiro che Karius è riuscito a deviare in corner con un buon intervento. Sul successivo calcio d'angolo Kompany ha colpito di testa troppo debolmente e centralmente permettendo così al portiere di casa di parare. Al 12' però il Liverpool è riuscito a trovare il vantaggio grazie ad un magistrale contropiede avviato da Salah che ha servito in profondità Firmino il cui tiro da distanza ravvicinata è stato respinto da Ederson, lo stesso numero 9 però è stato bravissimo a strappare la palla a Walker appoggiando all'egiziano che da due passi ha insaccato facendo esplodere la Kop. La reazione del City è immediata ed arriva al 14' ancora con Sanè che si è involato verso l'area tentando un rasoterra dal limite che è uscito di non molto fuori dallo specchio. Al 22' però sono ancora i Reds a colpire quando Milner ha recuperato un gran pallone sulla trequarti servendo Oxlade-Chamberlain che non ci ha pensato su molto scoccando un missile da fuori area che si è insaccato dopo aver colpito la parte interna del palo. Gli ospiti accusano il colpo e non riescono a reagire faticando ad uscire dalla propria metà campo e così al 31' arriva anche il tris che nasce da un perfetto cross di Manè che ha trovato appostato sul secondo palo Manè lasciato solo da Fernandinho che ha insaccato con un comodo colpo di testa da distanza ravvicinata. Al 41' è ancora il Liverpool a sfiorare addirittura il poker con Firmino, la cui potente conclusione tentata da fuori area col sinistro è uscita di non molto oltre la traversa. Prima del duplice fischio di chiusura, c'è stato ancora il tempo per assistere ad un tentativo da fuori area di Otamendi al 46' uscito di non molto fuori dallo specchio.

LA RIPESA

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. Il secondo tempo si apre perdendo uno dei grandi protagonisti, Salah che al 52' è uscito lasciando il posto a Wijnaldum a causa di un problema muscolare. Al 57' è poi arrivato il momento dell'atteso Sterling che ha rilevato il deludente Gundogan. Il Manchester fa la partita ma non riesce a rendersi pericoloso negli ultimi venti metri dove la retroguardia è riuscita a difendersi con ordine e così non è più successo nulla fino al 71' quando mister Klopp ha fatto uscire Firmino inserendo al loro posto da Solanke. Proprio il neo-entrato Solanke al 72' ha tentato un cross dalla destra che ha pescato al centro dell'area Manè il cui colpo di testa in torsione troppo debole è stato bloccato con sicurezzza da Ter Stegen. All'85' il tecnico di casa decide di concedere la standing ovation anche a Oxlade-Chamberlain il cui posto è stato preso da Moreno. Nonostante i tre minuti di recupero concessi, non è più successo nulla fino al triplice fischio di chiusura che ha così regalato un preziosissimo successo al Liverpool che dovrà difendere il pesante vantaggio conquistato questa sera all'Etihad Stadium la settimana prossima quando invece i Citizens tenteranno il tutto per tutto per rovesciare il punteggio di stasera.

LE DICHIARAZIONI

Il centrocampista del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain autore del raddoppio dei reds ha dichiarato al termine del match vinto contro il Manchester City: "E 'stato un ottimo inizio per noi andare avanti di tre reti prima dell'intervallo, è stato perfetto per noi. La folla, l'atmosfera era incredibile ed è per questo che siamo riusciti ad inizare così bene". Mister Pep Guardiola ha così commentato la gara persa per 3 a 0 dal suo Manchester City contro il Liverpool: "Non abbiamo creato chiare occasioni da rete perché hanno difeso alla grande. Avevamo bisogno di un goal ma non sono siamo riusciti a segnarlo. Adesso nessuno crede che potremo passare il turno ma da domani ci convinceremo che possiamo farcela. Avevamo iniziato bene ma alle prime due conclusioni, sono riusciti a segnare due pesanti gol".

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVERPOOL MANCHESTER CITY (3-0): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.