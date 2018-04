Ceccarini: “Ronaldo-Iuliano era fallo per la Juventus”/ Gigi Simoni è una furia

Juventus-Inter del 26 aprile 1998

Parla per la prima volta dopo 20 anni Piero Ceccarini, ex arbitro di Serie A nonché colui che diresse il famoso Juventus-Inter del 26 aprile del 1998. Fu l’incontro del famoso contatto in area di rigore bianconera fra il difensore Mark Iuliano e l’attaccante Ronaldo, un contatto che il direttore di gara non sanzionò, per poi assegnare un calcio di rigore nel proseguo dell’azione alla Vecchia Signora. Oggi Ceccarini ha parlato ai microfoni di Premium Sport, rilasciando delle dichiarazioni che stanno facendo il giro del web, e che hanno fatto indignare moltissimi interisti: «Il mio errore è stato quello di non aver dato calcio di punizione a favore della Juventus – le parole dell’arbitro - perché il fatto di non aver fischiato ha fatto pensare che io abbia visto il fallo di Iuliano e non abbia voluto concederlo. Invece io ho proprio visto il contrario».

“NON HA IL BUON SENSO DI STARE ZITTO”

Per Ceccarini, quindi, il famoso scontro fra Ronaldo e Iuliano fu fallo di sfondamento del brasiliano sull’italiano, per utilizzare un gergo che si usa nella pallacanestro: «che poi – ha continuato il direttore di gara - sono le parole testuali che dissi in campo a Pagliuca». Parole, che come detto prima, hanno indignato molti nerazzurri, fra cui Gigi Simoni, l’allenatore all’epoca dei fatti, dell’Inter. L’ex tecnico, intervistato da Radio Kiss Kiss, non usa parole leggere: «L’intervista di Ceccarini è una comica, siamo nel mondo dei sogni. Menomale che ha smesso questo arbitro, poteva fare altri danni. È irriverente, non ha la saggezza di chiudere la bocca, non ha il buon senso di chiudere questo discorso, non ho parole». Una diatriba che probabilmente non verrà mai chiusa, e ogni qual volta viene rispolverata crea sempre moltissime polemiche, anche oggi, a distanza di quasi 20 anni…

