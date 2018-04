Conor McGregor assale un pulmino a New York/ Video, la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa

Attimi di follia ieri a New York, con protagonista Conor McGregor. Il lottatore irlandese, campione della UFC, si è scagliato, insieme ad altre persone che erano con lui, contro il pulmino al cui interno vi erano altri lottatori, fra cui Michael Chiesa, 30enne pugile della Ultimate Fighting Championship, che è rimasto ferito al volto. Non si sa cosa abbia scatenato l’ira dell’irlandese, probabilmente, la volontà della stessa federazione di togliergli la cintura di campione dei pesi leggeri, con il match fra Nurmagomedov e Holloway. Fatto sta che Conor, dopo un evento di arti marziali in quel del Barclays Center di New York, ha dato di matto, scagliando tutto ciò che trovava contro il pulmino dei lottatori, nel parcheggio dello stesso edificio.

COSA RISCHIA MCGREGOR?

Uno dei vetri del mezzo è andato in frantumi, e nell’occasione, come detto sopra, è rimasto ferito Michael Chiesa. Dopo la follia Conor si è dato alla macchia, ma poi ha deciso di consegnarsi di sua spontanea volontà alla polizia, che nel frattempo aveva emesso un mandato di comparizione nei suoi confronti, con l'accusa di aver «assalito l'edificio insieme ad altri 20 esagitati». Ora McGregor rischia moltissimo, soprattutto perché Chiesa ha riportato delle ferite: potrebbe dover pagare una multa salatissima, o addirittura, scontare un periodo in carcere. Un momento sicuramente non positivo per Conor, che dopo aver perso il titolo di pesi piuma, perderà ora anche quello dei pesi leggeri, nonché queste recenti vicende penali. A inizio 2018 il campione irlandese dichiarò in un’intervista di voler divenire l’atleta più pagato al mondo, arrivando a fatturare un miliardo di dollari, ma questa non sembrerebbe essere la giusta via da percorrere. Clicca qui per il video di TMZ con le immagini shock dell’accaduto

