Coppa Davis 2018/ Diretta Italia Francia streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 6 aprile)

Diretta Coppa Davis 2018, Italia Francia: info streaming video e tv, orario delle partite. A Genova la nostra nazionale di tennis maschile cerca il pass per la semifinale contro i campioni

Diretta Italia Francia, Coppa Davis 2018 (Foto LaPresse)

Italia Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018, inizia alle ore 11:30 di venerdì 6 aprile presso il Valletta Cambiaso di Genova: . Si parte con Seppi-Pouille, a seguire avremo invece Fognini-Chardy. Siamo in casa, naturalmente su terra rossa, e affrontiamo la nazionale che lo scorso anno ha vinto il titolo battendo in finale il Belgio. Un match difficilissimo, soprattutto per quelle che sono le premesse: il momento del tennis italiano non è dei migliori, anzi se consideriamo solo i due Master 1000 giocati a Indian Wells e Miami il solo Fabio Fognini, tra i convocati da Corrado Barazzutti, è stato impegnato negli Stati Uniti e i suoi risultati sono stati poco brillanti. Non che la Francia possa schierare un Dream Team: gli assenti ci sono, ma intanto i Bleus hanno due giocatori tra i primi 25 e sembrano avere maggiori risorse a disposizione. Insomma: per il fattore campo siamo leggermente favoriti ma in realtà sono i nostri avversari che hanno le maggiori possibilità di fare il colpo. Ricordiamo che in caso di passaggio del turno la semifinale la giocheremmo contro una tra Spagna e Germania.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS

E’ su SuperTennis l’appuntamento in diretta tv con Italia Francia: i match di Coppa Davis 2018 sono trasmessi dalla web-tv federale, disponibile in chiaro per tutto sul canale 64 del digitale terrestre. In assenza di un televisore sarà anche possibile seguire gli incontri di Genova in diretta streaming video, accedendo al sito www.supertennis.tv; ricordiamo anche il portale ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.daviscup.com, e le relative pagine presenti sui social network per tutte le informazioni utili. In particolare dovrete andare su facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup.

QUI ITALIA

Momento davvero di magra per l’Italia del tennis, sia maschile che femminile: nei due Master 1000 che abbiamo citato Fabio Fognini era una testa di serie, ma nel primo caso si è fatto eliminare subito da Jeremy Chardy mentre nel secondo ha superato un turno (contro il giovane spagnolo Nicola Kuhn) venendo però battuto senza appelli da Nick Kyrgios. Il sanremese rimane il giocatore di punta della nostra nazionale: Barazzutti ha voluto convocare Andreas Seppi e Paolo Lorenzi puntando su esperienza e spirito di gruppo, ma entrambi hanno dovuto dare forfait dai tabelloni dei tornei di cui sopra. Forse una chance l’avrebbe allora meritata Thomas Fabbiano, che se non altro due turni nei due Master 1000 di marzo li ha superati; invece come quarto giocatore è stato convocato il giovane Matteo Berrettini con sguardo al futuro, mentre Simone Bolelli è presente sempre per fare spogliatoio e perchè rimane un’arma tattica non indifferente nel doppio, ricordando il suo trionfo agli Australian Open in coppia con Fognini.

QUI FRANCIA

Yannick Noah ha dovuto fare i conti con le defezioni: su tutte ovviamente quella di Jo-Wilfried Tsonga, ma anche quelle di Richard Gasquet e Gael Monfils che sicuramente avrebbero dato altra dimensione alla squadra transalpina. E’ una Francia che possiamo definire in formato ridotto, ma che se la gioca: Lucas Pouille è da tempo un solido giocatore tra i primi 20 al mondo, Adrian Mannarino ha fatto enormi progressi ed è ormai un concreto outsider anche nei tornei principali. In più i nostri avversari sembrano più attrezzati per le emergenze: il già citato Chardy ha fatto fuori Gasquet e Dimitrov a Miami e infatti è stato scelto dal suo capitano a scapito di Mannarino per essere uno dei due singolaristi insieme a Pouille, per quanto riguarda invece Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahutu stiamo parlando di una coppia di doppio che ha vinto 12 titoli - l’ultimo nemmeno due mesi fa - tra cui ben sei Master 1000. La superficie forse non sarà determinante: sia gli italiani che i francesi sono a loro agio sulla terra rossa e, se avessimo giocato in trasferta, la federazione francese avrebbe fatto la nostra stessa scelta.

