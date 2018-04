Infortunio Emre Can/ Stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus?

Infortunio Emre Can, stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus? Il centrocampista del Liverpool ha un problema alla schiena, riscontrato in campionato

Emre Can, centrocampista Liverpool - LaPresse

Emre Can potrebbe saltare il campionato del mondo di calcio in programma la prossima estate in Russia. Il centrocampista della nazionale tedesca, di proprietà del Liverpool, si è infatti infortunato in durante la partita di Premier League contro il Crystal Palace dello scorso 31 marzo (gara vinta da Reds due a uno), riportando un problema alla schiena. Sembrava che l’infortunio fosse lieve ma in realtà è peggiore del previsto, al punto che lo stesso Emre Can è stato costretto a godersi solo dalla tribuna la splendida vittoria dei suoi contro il Manchester City in Champions League, e potrebbe aver già detto addio alla stagione attuale. A riferirlo è il tabloid britannico Mirror, secondo cui appunto il tedesco potrebbe aver chiuso il suo campionato proprio contro i londinesi del Palazzo di Cristallo.

SALTA ANCHE LA JUVENTUS?

A questo punto bisognerà capire come evolverà la situazione, e spettatrice molto interessata è senza dubbio la Juventus, che punta molto sul centrocampista dei Reds, che ricordiamo, ha il contratto in scadenza al 30 giugno di quest’anno, fra poco più di due mesi e mezzo. Insomma, se l’infortunio dovesse rivelarsi davvero grave, a quel punto in corso Galileo Ferraris potrebbero essere costretti a fare un passo indietro, lasciando il giocatore ad altri. Non è però da escludere che di fatto sia già stato siglato un accordo fra le due parti in gioco, e in questo caso la Juventus dovrà sperare che lo stop sia solamente di qualche mese, di modo da poterlo avere alle dipendenze di Allegri dall’inizio della preparazione del prossimo luglio.

© Riproduzione Riservata.