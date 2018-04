Juventus, Allegri al Chelsea?/ In Inghilterra sono sicuri: sarà lui il post-Conte

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Massimiliano Allegri potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso, per trasferirsi in Inghilterra. Ne sono convinti i tabloid britannici, a cominciare dal Sun, secondo cui il Chelsea sarebbe pronto a ricoprire d’oro il Conte Max, pur di fargli accettare la proposta. Difficile confermare o smentire tale indiscrezione, fatto sta che pochi giorni fa lo stesso Allegri rilasciò un’intervista al The Telegraph, in cui ammise: «Quando lascerò la Juventus sicuramente andrò all’estero, in Italia non vedo altre destinazioni. Ho ancora cinque-sei anni in un club prima di pensare a una Nazionale. Non voglio fare l’allenatore per sempre, è difficile restare al vertice per tanto tempo». E l’estero, per Allegri, è sempre coinciso con la Premier League.

LO SCOPRIREMO SOLO IN ESTATE

Il tecnico livornese non ha mai nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del calcio britannico, che forse si addice di più alla sua concezione appunto del pallone, e chissà che l’offerta giusta non possa convincerlo a dire addio all’Italia dopo anni sulla cresta dell’onda. Resta da capire se la proposta londinese sia di quelle alettanti. Ora come ora il Chelsea è un po’ in difficoltà, non sta vivendo una grande stagione, e non ha l’appeal del Manchester United, o le risorse auree praticamente infinite del City, ma è anche vero che i Blues sono comunque fra le squadre più attrezzate in Inghilterra, e il patron Roman Abramovich, è indubbiamente uno degli uomini più ricchi al mondo. La risposta la scopriremo solo la prossima estate, quando Allegri tirerà le somme, magari dopo aver vinto il settimo scudetto e una nuova Coppa Italia…

