Moldavia Italia (donne)/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Moldavia Italia donne: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Quinto impegno per le Azzurre prime in classifica nelle qualificazioni ai Mondiali

06 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Moldavia Italia, calcio donne (Foto LaPresse)

Moldavia Italia sarà diretta dall’arbitro olandese Shona Shukrula: alle ore 12:00 (italiane) di venerdì 6 aprile va in scena la partita valida per la quinta giornata delle qualificazioni al Mondiale 2019 di calcio femminile. Siamo al CPSM di Vadul lui Voda e la nostra nazionale è in testa a punteggio pieno, in una grande corsa che fino a questo momento le ha viste sempre vincenti e per di più senza subire reti. Attenzione però: l’Italia di Milena Bertolini non ha ancora giocato contro il Belgio che allo stesso modo è a punteggio pieno, e ai Mondiali si qualifica direttamente solo la prima di ciascun girone. Il secondo posto ci garantirebbe i playoff solo se fossimo una delle quattro migliori; con questo rendimento facilmente sarà così, ma poi l’incrocio secco potrebbe metterci in difficoltà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Moldavia Italia non sarà trasmessa in diretta tv e per questa partita non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video; tuttavia per avere le informazioni utili potrete rivolgervi al sito ufficiale della UEFA, all’indirizzo www.uefa.com, dove troverete le classifiche dei vari gironi e qualche dato statistico sulle nostre giocatrici. In più, l’account Twitter della federazione italiana - @Vivo_Azzurro - darà qualche notizia sulle nostre ragazze impegnate nella trasferta.

IL CONTESTO

Fino a questo momento l’Italia ha dominato: ha già giocato due volte contro la Romania e questo è il secondo impegno contro la Moldavia, in più già affrontato il Portogallo che, almeno sulla carta, rappresenta la terza forza di questo girone e che le azzurre hanno battuto in casa. Come detto, presumibilmente ci giocheremo la vittoria del girone contro il Belgio: già martedì ospiteremo i Diavoli Rossi a Ferrara mentre a settembre saremo da loro, con la speranza però di avere già chiuso il discorso legato alla qualificazione diretta. Sono 10 i nostri gol, mentre non ne abbiamo ancora subiti: Laura Giuliani è imbattuta da 360 minuti e la sua speranza è quella di ampliare ulteriormente questa striscia. La Moldavia è avversaria modesta: a La Spezia l’abbiamo battuta 5-0 con quattro gol nel primo tempo, fino a questo momento ha giocato quattro partite e le ha perse tutte, segnando un solo gol (contro la Romania) e incassandone ben 23. Il Belgio però è riuscito a vincere 12-0 in casa, e nella differenza reti ci è davanti: potrebbe essere importante anche vincere di goleada.

PROBABILI FORMAZIONI MOLDAVIA ITALIA

L’Italia di Milena Sabatini si dispone solitamente con un 4-4-2 di stampo classico; da capire poi quali saranno le interpreti, ma possiamo supporre il solito schieramento con Giuliani tra i pali e capitan Gama a guidare la linea difensiva insieme a Linari, mentre sugli esterni dovrebbe arrivare la spinta di Bartoli e Guagni. Centrocampo comandato da Galli, con Rosucci a farle compagnia in mezzo; sulle corsie laterali due giocatrici che vedono tantissimo la porta come Bonansea (capocannoniere di Serie A) e Giugliano, mentre davanti dovrebbe esserci la coppia del Brescia formata da Sabatini e Girelli, con Giacinti che sta disputando un ottimo campionato ed eventualmente potrebbe avere uno spazio se il CT deciderà per il turnover.

