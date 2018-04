Probabili formazioni/ Benevento Juventus: diretta tv, orario e le ultime novità live (Serie A, 31^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Juventus: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi domani al Vigorito per la Serie A. Allegri probabilmente dovrà rinunciare a Barzagli.

06 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Benevento Juventus (LaPresse)

Sfida da testa coda nel campionato della Serie A: domani alle ore 15.00 si accenderà la partita tra Benevento e Juventus, valida nella 31^ giornata di campionato. Il match si annuncia complicato specie per i due tecnici, che nello stilare le probabili formazioni della sfida dovranno fare i conti con il doppio impegno vissuto in settimana. Se infatti la Vecchia Signora è stata impegnata contro il Real Madrid in Champions league martedi scorso, il giorno dopo il Benevento ha recuperato in casa la partita di campionato con il Verona. Acciaccati e personaggi stanchi saranno quindi due elementi con cui si dovrà fare i conti in entrambi gli spogliatoi. Diamo quindi uno sguardo più da vicino alle scelte fatte da Allegri e De Zerbi per le probabili formazioni della sfida Benevento-Juventus.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Serie A tra Benevento e Juventus, sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma di Sky che sul digitale di Premium. Per coloro che sono abbonati alla pay tv di Sky, l’appuntamento sarà al canale Sky Calcio 1 HD; su Mediaset Premium i riferimenti per gli abbonati saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Diretta video streaming della partita della 31^ giornata garantita a tutti gli abbonati tramite le relative app Sky Go e Premium play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DE ZERBI

Nonostante il doppio impegno, appare assai probabile che De Zerbi voglia confermare contro la Vecchia Signora gran parte dell’11 che ha regalato al Vigorito una splendida vittoria con il Verona. Qualche turnover è però indispensabile, se non altro in difesa dove Letizia sarà costretto alla tribuna dal giudice sportivo. Ecco quindi che nel 4-3-3 dei giallorossi vedremo tra i pali Puggioni, confermato come pure la coppia centrale Djimsiti-Tosca. Qualche variazione in difesa è attesa sulle fasce dove Costa e Sagna paiono i favoriti per la maglia da titolare, benché dalla panchina rimanga pronto anche Venuti, specie se il numero 83 non sarà ancora al top della condizione alla vigilia del match. Per la mediana vedremo Sandro in cabina di regia con Guilherme che torna titolare dopo un turno di riposo, assieme a Viola, questo costretto invece al doppio impegno. Per il tridente d’attacco ecco Brignola, con Diabate, match winner contro il Verona e Djuricic, Attenzione però al numero 99 che potrebbe venir arretrato per completare il reparto a 4 a centrocampo.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Per la sfida al Vigorito Massimiliano Allegri perde Barzagli per un problema muscolare rimediato nel precedente match di Champions League, ma ritrova gli acciaccati Mandzukic e Alex Sandro che quindi potrebbero partire dal primo minuto. Per questa sfida si ipotizza un 4-2-3-1 per il modulo della Vecchia Signora che dopo le fatiche del match con il Real Madrid dovrebbe affidare al vice Szczesny la guardia della porta. Di fronte al polacco vedremo Benatia in coppia con Rugani, mentre sarà uno tra De Sciglio e Lichstenier a far coppia con Alex Sandro sulle corsie più esterne del reparto. In avanti non mancherà la coppia Matuidi-Pjanic, con l’ex Roma ben riposato dopo aver saltato per squalifica il turno di Champions: sarà quindi Dybala a giocare sulla trequarti avanzata. In attacco spazio al duo Mandzukic-Douglas Costa sull’esterno, mentre in prima punta Gonzalo Higuain potrebbe anche rischiare il posto. Dalla panchina Cuadrado e Khedira potrebbero infatti spingere Allegri ad optare a una rivoluzione del reparto offensivo.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): 81 Puggioni, 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 21 Costa; 14 Viola, 30 Sandro, 66 Guilherme; 31 Djuricic, 25 Diabate, 99 Brignola. All. De Zerbi

JUVENTUS (4-2-3-1): 23 Szczesny; 2 De Sciglio, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 14 Matuidi, 5 Pjanic; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 17 Mandzukic; 9 Higuain. All. Allegri

