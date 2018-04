Probabili formazioni/ Roma Fiorentina: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 31^ giornata)

Probabili formazioni Roma Fiorentina: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi all'Olimpico per la Serie A. Pioli senza Chiesa perchè squalificato dal giudice sportivo.

06 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Fiorentina (LaPresse)

Tra gli anticipi della 31^ giornata della Serie A ecco il big match all’Olimpico tra Roma e Fiorentina, previsto per domani alle ore 18.00. La sfida non si annuncia semplice specie per Eusebio Di Francesco, che dopo le fatiche di Champions league contro il Barcellona, deve fare un po’ i conti con diversi giocatori in forse. il dubbio numero 1 è Radja Nainggolan, già out contro i blaugrana per un risentimento muscolare che potrebbe non essersi riassorbito in tempo utile per la sfida con i gigliati. Problemi anche per Pioli che per questo match dovrà lasciare in tribuna il gioiello Federico Chiesa, stoppato dal giudice sportivo. Diamo quindi un occhio più da vicino alle scelte fatte dai due tecnici per le probabili formazioni della sfida Roma-Fiorentina.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita di Serie A tra Roma e Fiorentina, sarà visibile in diretta tv sia sulla piattaforma di Sky che sul digitale di Premium. Per coloro che sono abbonati alla pay tv di Sky, l’appuntamento sarà al canale Sky Calcio 1 HD; su Mediaset Premium i riferimenti per gli abbonati saranno i canali Premium Sport e Premium Sport HD. Diretta video streaming della partita della 31^ giornata garantita a tutti gli abbonati tramite le relative app Sky Go e Premium play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Non sono certi pochi i dubbi in casa giallorossa in vista della sfida casalinga contro la compagine viola: di certo ci sarà il modulo, visto che Di Francesco dovrebbe dare di nuovo fiducia al 4-3-3. Tra i pali non mancherà Alisson, con davanti a sè la coppia centrale Manolas-Juan Jesus: ai lati riecco Florenzi e Kolarov. Qualche movimento in più è invece atteso in mediana viste le condizioni precarie di Nainggolan e De Rossi, che paiono più avviati alla panchina che a una nuova maglia da titolare: ecco quindi che vedremo Strootman, con Gonalons e Pellegrini pronti a fare le veci dei due soliti titolari. Ballottaggi anche in attacco: sull’esterno Perotti potrebbe lasciare il posto a Gerson, con El Shaarawy che torna titolare dopo solo un'apparizione contro il Barcellona. Confermato prima punta Edin Dzeko, benchè Schick cerchi spazio dalla panchina.

LE SCELTE DI PIOLI

Qualche ballottaggio aperto anche in casa della Fiorentina, che dovrebbe presentarsi in campo all’Olimpico con il 4-3-2-1 come modulo scelto da mister Pioli: ben corto può l’elenco degli indisponibili, con Badelij out per infortunio, Chiesa squalificato e solo Thereau ancora in dubbio. Dopo il successo con l’Udinese nel recupero della Serie A vedremo ancora in campo dal primo minuto Sportiello tra i pali come pure il reparto in difesa con Pezzella e Vitor Hugo al centro e il duo Milenkovic-Biraghi sull’esterno. Qualche cambio inevitabile a centrocampo: Benassi e Veretout dovrebbero porsi di fronte alla difesa con uno tra Cristoforo e Dabo a completare il reparto. In avanti vedremo Gil Dias ma a rischio con Eysseric: l’ex Nizza, dato in panchina però entra in ballottaggio anche per il ruolo di esterno con Saponara: toccherà a Simeone far da prima punta.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 11 Kolarov, 5 Juan Jesus, 44 Manolas, 24 Florenzi; 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman; 30 Gerson, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. All. Di Francesco.

FIORENTINA (4-3-2-1): 57 Sportiello; 3 Biraghi, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 4 Milenkovic; 24 Benassi, 17 Veretout 19 Cristoforo; 8 Saponara, 28 Dias; 9 Simeone. All. Pioli.

