Rally di Corsica 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (Wrc, oggi 6 aprile)

Diretta Rally di Corsica 2018: info tv e streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.

06 aprile 2018 Michela Colombo

Rally di Corsica 2018 (LaPresse)

Il mondiale Wrc torna protagonista e lo fa oggi con una delle grandi classiche del suo calendario ovvero il Rally di Corsica 2018. La prova intorno alla città di Ajaccio è tra le più storiche e attese di tutto il calendario e giunti ormai a questo quarto appuntamento del mondiale la caccia al titolo è più che mai aperta. Il banco di prova è però ben arduo e non a caso questa corsa è anche chiamata che Rally delle 10000 curve: il percorso in montagna previsto anche per questa edizione 2018 sarà in grado di mettere in difficoltà molti piloti e non solo i grandi protagonisti della classifica. Come al solito a questo appuntamento del rally sono dedicati tre giorni e dopo lo Shake down del giovedi ecco che che solo oggi 6 aprile si comincerà a fare sul serio. Riepiloghiamo subito gli orari delle prove speciali di oggi: si partirà alle ore 9.50 a La Porta - Valle di Rostina 1 mentre il traguardo finale è atteso verso le ore 19.00 visto che l’ultima SS della giornata Peidigriggio - Pont de Castirla 2 è prevista alle ore 16.31.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che per quanto riguarda le prove speciali in programma oggi, il Rally di Corsica 2018 non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non è prevista nemmeno una diretta streaming video dai canali televisivi italiani. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti dalla Corsica.

IL PERCORSO

Come al solito il tracciato previsto per Rally di Corsica 2018 è davvero impegnativo: strade strette in montagna e tanti tornanti pericolosi metteranno alla prova il talento dei piloti impegnati nel Mondiale Wrc. Nella giornata di oggi saranno per appena 4 le Special stage previste, o meglio due ma che verranno ripetut. nella giornata. I tracciati previsti saranno La Porta - Valle Di Rostina, lunga ben 49.03 km e Piedigirggio - Port de Castirla, lunga 13.55 km: in totale distanza coperta nella giornata sarà di 125,16 km.

Tanti poi i protagonisti attesi oggi e non non ultimo Sebastian Loeb che torna al Rally di Corsica dopo 10 anni di assenza. Il campione del mondo è pronto a riaffrontare il Rally dei 10000 tornanti dopo che proprio qui ha ottenuto ampi successi oltre che il record di vittorie, trionfando in tutte le 12 SS previste nell’edizione 2005.

