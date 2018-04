Roma, Di Francesco/ "Perotti e Under ko, speriamo di recuperare Nainggolan. Gioca Defrel"

Roma, Di Francesco: il tecnico parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina e spiega come saranno assenti Perotti e Under, mentre spera di recuperare Nainggolan.

06 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Di Francesco - La Presse

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara Roma Fiorentina, conscio che per i giallorossi si tratta di uno snodo fondamentale per l'accesso alla prossima Champions League. Il tecnico ha sottolineato che si sta lavorando per recuperare Nainggolan che ha saltato in settimana la gara contro il Barcellona: "Per Radja Nainggolan oggi ci sarà un provino decisivo. Sentiva troppo fastidio nell'ultimo allenamento prima dei blaugrana per scendere in campo". Sarà interessante dunque andare a vedere come si formerà il centrocampo della squadra giallorossa in una gara contro una delle squadre più in forma del campionato. La Fiorentina infatti sta crescendo, dimostrando di essere squadra dotata di tecnica e anche ottime individualità.

"PEROTTI E UNDER KO"

È una Roma fortemente rimaneggiata quella che affronterà domani alle ore 18.00 la Fiorentina di Stefano Pioli. L'ha rivelato in conferenza stampa il tecnico Eusebio Di Francesco che ha spiegato come oltre a Cengiz Under la squadra giallorossa sarà costretta a rinunciare anche a Diego Perotti: "Il turco non sarà convocato, speriamo di poterlo avere a disposizione per la gara contro il Barcellona. Potrebbe essere disponibile. L'argentino invece ha preso un brutto colpo al polpaccio nel primo tempo contro il Barca". Sull'attacco poi si sbilancia quando gli chiedono chi giocherà tra Patrick Schick, Gregoire Defrel e Gerson davanti: "Dei tre nomi che avete fatto sicuramente giocherà Defrel, per gli altri staremo a vedere". L'ex attaccante del Sassuolo è entrato a partita in corso contro il Barcellona, sfiorando il gol. Dopo una stagione vissuta nell'ombra potrebbe essere arrivato davvero adesso il suo momento.

© Riproduzione Riservata.