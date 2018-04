St. Etienne Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta St. Etienne Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Parigini con la Ligue 1 in mano, i padroni di casa puntano l'Europa

06 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta St. Etienne Psg, Ligue 1 32^ giornata (Foto LaPresse)

St. Etienne Psg si gioca alle ore 20:45 di venerdì 6 aprile, e rappresenta l’anticipo della 32^ giornata di Ligue 1 2017-2018: di fatto si tratta di una sorta di match point per il titolo da parte dei parigini anche se la matematica non darà conforto e ufficialità questa sera. Il vantaggio della squadra di Unai Emery però è netto: ormai si tratta solo di capire quando arriverà il trionfo, e potrebbe essere già la prossima domenica perchè al Parco dei Principi arriverà il Monaco, avversaria diretta per così dire. Il St. Etienne punta invece la qualificazione in Europa, possibile proprio grazie al Psg che, avendo vinto la Coppa di Lega contro il Monaco, ha di fatto liberato insieme alla squadra del Principato un posto. Le motivazioni possono fare la differenza: una sconfitta oggi non sarebbe certamente un dramma per il Paris, mentre potrebbe esserlo per i padroni di casa che devono anche provare a scavalcare una serie di squadre che li precedono (tra cui il Rennes che ha anche una partita in meno).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

St. Etienne Psg sarà trasmessa in diretta tv sui canali a pagamento di Mediaset Premium: la rete ha infatti l’esclusiva sul campionato di Ligue 1, e per questa partita l’appuntamento è su Premium Sport o Premium Sport HD. In assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, garantito grazie all’applicazione Premium Play: basterà registrare i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, senza costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Sabato il Psg ha festeggiato la Coppa di Lega con il 3-0 al Monaco: primo titolo di un possibile triplete, anche se eventualmente sarà in forma minore. Tra poco la capolista di Ligue 1 giocherà la semifinale di Coppa di Francia, l’avversaria è il Caen e dunque è lecito aspettarsi un’altra finale. In campionato questa volta Unai Emery non ha avuto sorprese: lo scorso anno era stato preceduto dal Monaco e la sua stagione era stata di fatto fallimentare. Nonostante 27 vittorie in 31 partite, un titolo già in bacheca e un secondo in arrivo però rimane il cruccio di una Champions League nella quale, nonostante i grandi investimenti, il Paris Saint Germain non riesce ancora a fare la differenza, e ha vissuto una bruciante eliminazione agli ottavi dal Real Madrid perdendo entrambe le partite. Serve ancora qualcosa di più insomma; il St. Etienne è in un ottimo momento perchè ha vinto le ultime due partite senza subire gol, non perde da nove giornate e ha raccolto 19 punti in questo lasso di tempo, riuscendo a rimontare da una situazione che ancora a fine gennaio lo vedeva molto vicino alla zona retrocessione. In casa le cose vanno benissimo: l’ultima sconfitta è di metà dicembre (contro il Monaco), i punti sono 24 in 15 giornate con 23 gol realizzati (anche 22 subiti, un dato sicuramente da migliorare).

PROBABILI FORMAZIONI ST. ETIENNE PSG

Jean-Louis Gasset dovrebbe disporre il suo St. Etienne con il 4-2-3-1: davanti al portiere Ruffier ci sarà una linea con Subotic e Perrin centrali, mentre Débuchy e Gabriel Silva saranno i terzini. In mediana la coppia formata da Selnaes e dall’ex Inter M’Vila, a dare protezione e supporto ai trequartisti che saranno Bamba e Monnet-Paquet come esterni con la collaborazione di Cabella, che agirà in qualità di supporto centrale alla prima punta. Che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà come sempre lo sloveno Robert Beric: tornato in Francia dopo l’esperienza nell’Anderlecht, ha segnato 5 gol in 10 partite di Ligue 1. La formazione del Psg è tutta da vedere: sicuramente non ci sarà lo squalificato Thiago Motta, dunque a centrocampo spazio per Lo Celso che verrà affiancato da Verratti e uno tra Draxler e Rabiot, che si contendono il posto come mezzala sul centrosinistra. In difesa Kimpembe e Thiago Silva si posizionano davanti a Trapp, possibile scelta anche per questa partita come già avvenuto contro l’Angers; Dani Alves e Berchiche i due terzini. Attacco esplosivo con Mbappé e Di Maria ad accompagnare Cavani, in corsa per la Scarpa d’Oro; difficile che possa esserci spazio dall’inizio per il figlio d’arte Timothy Weah, che però potrebbe avere un cameo nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Nettamente favorito il Psg secondo le quote emesse dall’agenzia Snai, e non poteva che essere così: per le vostre scommesse c’è da considerare che il segno 1 per la vittoria del St. Etienne vale 8,50 mentre siamo a 1,33 - una delle quote più basse in senso generale - per il successo esterno della capolista di Ligue 1. Naturalmente potrete puntare anche sul pareggio in questa partita: con il segno X il vostro guadagno sarebbe di 5,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

