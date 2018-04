Torino Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Torino Milan Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita d’andata della finale di Coppa Italia Primavera (oggi venerdì 6 aprile)

06 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Torino Milan Primavera (Foto LaPresse, repertorio)

Torino Milan Primavera, diretta dall’arbitro Luca Massimi della sezione Aia di Termoli, si gioca questa sera venerdì 6 aprile alle ore 20.30: si tratta della finale d’andata della Coppa Italia Primavera 2017-2018, che sarà poi assegnata esattamente fra una settimana al termine della partita di ritorno, che sarà disputata a San Siro. Anche oggi però il palcoscenico sarà prestigioso: Torino Milan infatti si giocherà nel leggendario Stadio Filadelfia, il luogo dove più di ogni altro si respira la storia del Torino, dove giocava la squadra che negli anni Quaranta fece la storia del calcio non solo italiano e che è stato definitivamente recuperato solo un anno fa per diventare la casa delle giovanili del Torino. Giocarci adesso una finale di Coppa Italia è sicuramente il modo migliore per onorare il glorioso passato e magari rinverdire la tradizione della Primavera granata, che in bacheca ha sette Coppe Italia contro le sole due del Milan.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Torino e Milan Primavera, valida per l’andata della finale della Coppa Italia di categoria, sarà visibile in diretta tv gratuitamente su Sportitalia, che trasmetterà in chiaro (ma anche sulla piattaforma satellitare Sky per gli abbonati) il match. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la sfida anche se non potrete mettervi davanti a un televisore all’ora di Torino Milan Primavera: basterà collegarvi all’indirizzo Sportitalia.com, e trovare la sezione dedicata alla diretta streaming video del canale sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Torino Milan Primavera. Per quanto riguarda i granata di mister Federico Coppitelli, è da segnalare l’assenza dell’infortunato Millico, assenza certamente pesante per l’attacco del Torino. Si può dunque immaginare un modulo 4-3-3 con Zanellati fra i pali, protetto dalla difesa con Gilli terzino destro, Ferigra e Buongiorno a comporre la coppia centrale e Fiordaliso a sinistra. A centrocampo ecco capitan D’Alena come punto di riferimento, affiancato da Adopo e Oukhadda, mentre nel tridente d’attacco ci aspettiamo Butic punta centrale, con Borello ala destra e Rauti a sinistra. Anche per il Milan di Alessandro Lupi il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3: Guarnone in porta, davanti a lui la coppia di difensori centrali Gabbia-Bellodi, con Bellanova terzino destro e Campeol sulla corsia mancina. A centrocampo ecco capitan El Hilali spalleggiato dalle mezzali Pobega e Torrasi, mentre nel tridente d’attacco ci attendiamo Dias ala destra e Mastour a sinistra, ai fianchi della punta centrale che dovrebbe essere Tsadjout.

