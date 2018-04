Video/ Arsenal Cska Mosca (4-1): highlights e gol della partita (Europa league, andata quarti)

Video Arsenal Cska Mosca (risultato finale 4-1): highlghts e gol della partita, quarto di Europa league. Gunners dominanti: doppietta di Ramsey e Lacazette.

06 aprile 2018 Stefano Belli

Video Arsenal Cska mosca (LaPresse)

Quando c'è da dare spettacolo l'Arsenal non si tira mai indietro: tra le mura amiche dell'Emirates Stadium i gunners regalano novanta minuti di puro spettacolo al loro pubblico travolgendo il CSKA Mosca per 4 a 1 nel match valevole per l'andata dei quarti di Europa League 2017-18. Un risultato che non rende giustizia alla prestazione corale degli uomini di Arsene Wenger che vanno a segno per quattro volte sbagliando altrettante palle gol colossali, poteva essere un KO storico per la squadra di Goncharenko che nella prima parte di gara era anche riuscita a ristabilire la parità con un calcio di punizione magistrale di Golovin che aveva saputo battere Cech (che oggi prendeva il posto tra i pali di Ospina, portiere titolare nelle coppe europee ma oggi indisponibile per un infortunio) dopo che i padroni di casa si erano portati in vantaggio con il gol di Ramsey.

GUNNERS ANCORA AVANTI

Ma la differenza tecnica tra le due squadre è troppo notevole, l'Arsenal ritorna avanti grazie a un calcio di rigore procurato da Ozil e trasformato da Lacazette, poco dopo Ramsey firma la doppietta personale con un pallonetto di tacco che non lascia scampo ad Akinfeev, e prima dell'intervallo Lacazette (doppietta anche per lui) cala il poker che spegne di fatto le residue speranze dei russi ancor prima del giro di boa. Nella ripresa non arrivano altri gol, Akinfeev fa il suo dovere in mezzo ai pali limitando i danni ed evitando che il passivo assumesse una proporzione imbarazzante per il Cska, con Mkhitaryan, Ramsey, Iwobi e Welbeck che sprecano di tutto e di più graziando a più riprese gli avversari che alla fine quasi non ci credono di essere usciti dal campo perdendo "soltanto" 1-4. Tra una settimana in Russia sarà poco più di una formalità, l'Arsenal si è già intascata le semifinali.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ARSENAL CSKA MOSCA (4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da uefa.com)

