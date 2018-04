Video/ Atletico Madrid Sporting (2-0): highlights e gol della partita (Europa league, quarti)

Video Atletico Madrid Sporting (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, quarto di finale di Europa League. Bastano Koke e Griezmann ai padroni di casa.

06 aprile 2018 Stefano Belli

Video Atletico Madrid Sporting (LaPresse)

L'Atletico Madrid si aggiudica il primo atto della doppia sfida contro lo Sporting Lisbona, valevole per i quarti di Europa League 2017-18, la compagine di Simeone prevale per 2 a 0 e mette una grossa ipoteca sul passaggio del turno. Inizio shock al Wanda Metropolitano con i padroni di casa che a 24 secondi dal fischio d'inizio passano in vantaggio con il gol di Koke, assist di Diego Costa lestissimo a rubare il pallone a Coates che sbaglia clamorosamente un facile disimpegno nella propria trequarti offrendo un cioccolatino extra-fondente agli avversari che ringraziano e ne approfittano per rompere la parità. I lusitani accusano il colpo e sbandano pericolosamente in difesa, al 3' i colchoneros potrebbero incredibilmente raddoppiare con l'incornata di Godin su calcio d'angolo, Rui Patricio deve metterci una pezza per tenere a galla i suoi. Col passare dei minuti gli ospiti entrano piano piano in partita dando filo da torcere ai madrileni, Savic è costretto a rifugiarsi in corner per anticipare Bas Dost; lo Sporting trova molti spazi sulla corsia di destra con le discese di Piccini che avanza pericolosamente verso la porta di Oblak che intorno alla mezz'ora timbra il cartellino e si guadagna lo stipendio con la parata salvifica su Gelson Martins.

IL RADDOPPIO SPAGNOLO

Proprio nel momento migliore dei portoghesi, proprio quando l'undici di Jorge Jesus dava l'impressione di poterla pareggiare da un momento all'altra, arriva il raddoppio dell'Atletico: errore macroscopico di Mathieu, Griezmann ringrazia e gonfia la rete ipotecando le semifinali ancora prima dell'intervallo. Anche nella seconda frazione di gioco i difensori dello Sporting CP fanno mettere le mani nei capelli ai loro tifosi e all'allenatore Jorge Jesus, Coates regala un altro incredibile pallone a Diego Costa che tutto solo davanti alla porta si addormenta col pallone tra i piedi graziando letteralmente Rui Patricio che sventa così lo 0-3. Nel finale Juanfran e Griezmann mancano l'appuntamento con il tris che probabilmente avrebbe dato all'Atletico la certezza matematica della qualificazione in semifinale con una settimana di anticipa, invece giovedì prossimo in Portogallo gli uomini di Simeone dovranno stare attenti alle imboscate che gli tenderà lo Sporting che ora non ha proprio niente da perdere. Soprattutto dopo che nel recupero Montero ha fallito la chance di accorciare le distanze e fissare il punteggio sull'1-2, rendendo il ritorno molto più interessante.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ATLETICO MADRID SPORTING (2-0): HIGHLIGHTS E GOL (da uefa.com)

