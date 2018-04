Video/ Lipsia Marsiglia (1-0): highlights e gol della partita (Europa league, quarti)

Video Lipsia Marsiglia (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida per i quarti di Europa League. ai tedeschi basta la rete di Timo Werner.

06 aprile 2018 Stefano Belli

Video Lipsia Marsiglia (LaPresse)

Tra le partite in programma nei quarti di Europa League 2017-18, quella tra RB Lipsia e Marsiglia è stata senz'altro la più incerta ed equilibrata di tutte: alla Red Bull Arena i padroni di casa battono di misura gli ospiti per 1 a 0 grazie al gol di Timo Werner che nel recupero del primo tempo trafigge Pelé (riserva di Mandanda) mandando in visibilio i suoi tifosi che poco prima hanno invece sudato freddo per la traversa spaccata da Sarr che in semi-rovesciata stava per segnare un autentico golazo. Nella ripresa la formazione di Rudi Garcia ha sfiorato il pari con Ocampos e Payet che davanti alla porta difesa da Gulacsi non riescono ad aggiustare la mira e a inquadrare lo specchio, vanificando così gli sforzi dei compagni. In contropiede il Lipsia ha provato a piazzare il colpo di grazia con Werner che a un quarto d'ora dal novantesimo non trova il raddoppio, in questa maniera il discorso qualificazione resta ancora aperto.

L'IMPRESA DEI FRANCESI

Giovedì prossimo al Velodromo di Marsiglia l'Olympique dovrà comunque vincere con almeno due reti di scarto per ribaltare il verdetto dell'andata, un'impresa alla portata dei transalpini, in ogni caso non sarà facile battere i vice-campioni in carica di Germania che alla prima esperienza internazionale hanno dimostrato di reggere la pressione e saper affrontare seriamente gli impegni in Europa. Serata non indimenticabile per l'arbitro spagnolo Undiano Mallenco che lascia correre sul contatto in area tra Sakai e Bruma, col difensore del Marsiglia che manca il pallone e colpisce l'avversario: c'erano tutti gli estermi per assegnare il calcio di rigore. Tra le grandi delusioni la punta Mitroglou che a inizio gara grazia Gulacsi e poi sparisce progressivamente dalla partita, non entrando mai nel vivo delle azioni pericolose costruite dall'undici di Garcia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO LIPSIA MARSIGLIA (1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.