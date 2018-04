È morto Ignazio Scardina / Addio al giornalista sportivo, la famiglia annuncia la scomparsa su Facebook

È morto Ignazio Scardina, addio al giornalista sportivo: la famiglia annuncia la scomparsa su Facebook. È stato uno dei volti più noti di 90° minuto e della Domenica Sportiva.

07 aprile 2018 - agg. 07 aprile 2018, 13.47 Matteo Fantozzi

È morto Ignazio Scardina

Sono tanti i personaggi del mondo del giornalismo sportivo e non solo che hanno deciso di ricordare la morte di Ignazio Scardina. Tra tutti il primo che ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia è Roberto Renga che ha sottolineato: "Ignazio Scardina, l'amico, il fratello, il compagno di mille viaggi e mille sogni si è arreso stanotte, dopo anni di sofferenze inenarrabili". Un ricordo lo regala anche la pagina di Twitter de La Domenica Sportiva, dove leggiamo: "Oggi è un giorno triste per la redazione della Domenica Sportiva. E' mancato Ignazio Scardina ex caporedattore del calcio per molti anche un caro amico, per altri un collega stimato e un uomo ingiustamente accusato lungo il processo Calciopoli dal quale uscì completamente assolto. Ciao Ignazio Scardina". Ivan Zazzaroni invece sottolinea: "Sembrava una bella giornata poi è arrivata una notizia terribile. E' morto Ignazio Scardina ucciso da calciopoli, da una lunga malattia figlia di una consapevolezza senza senso, né basi e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico e un uomo fin troppo sensibile".

L'ADDIO DELLA FAMIGLIA

La famiglia l'ha annunciato con un post su Facebook, è morto Ignazio Scardina. Nel breve messaggio comparso sulla rete possiamo vedere una candela che illumina il buio e il messaggio: "Per tutti gli amici di Ignazio Scardina. Purtroppo oggi ci ha lasciato. La moglie e i figli". Un messaggio semplice come era lui personaggio di assoluto livello che aveva rivoluzionato il mondo del giornalismo sportivo in televisione. Volto noto di 90° minuto e della Domenica Sportiva aveva raccontato il calcio quando ancora non c'era tutta la tecnologia che invade i nostri televisori e lo aveva fatto con grande tatto e soprattutto passione. Fu coinvolto nello scandalo Calciopoli, dal quale però fu giudicato innocente immediatamente, assolto in primo grado dal Tribunale di Napoli. Era una persona semplice e di grande intelligenza queste qualità umane e professionali gli permisero il salto di qualità quando dal 2000 al 2006 fu capo redattore della sezione calcio di Rai Sport.

#IgnazioScardina, l'amico, il fratello, il compagno di mille viaggi e sogni, si è arreso stanotte, dopo anni di sofferenze inenarrabili. — Roberto Renga (@RobertoRenga) 7 aprile 2018

Sembrava una bella giornata e poi la notizia terribile: è morto #IgnazioScardina ucciso da Calciopoli, da una lunga malattia “figlia” di una colpevolezza senza senso, né basi, e mai provata. Era un giornalista Rai, un amico, un uomo sensibile, fin troppo.

Molti di noi lo piangono pic.twitter.com/quXToPrOCY — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 7 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.