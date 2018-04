Ascoli Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Ascoli Carpi: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Speranze vive per entrambe le squadre per salvezza e play off

07 aprile 2018 Fabio Belli

Ascoli, al Del Duca arriva il Carpi (foto LaPresse)

Ascoli Carpi, partita che verrà diretta dal signor Chiffi di Padova, si gioca sabato 7 aprile alle ore 15.00 e sarà una delle sfide nel programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. La vittoria interna contro il Bari ha permesso all'Ascoli di ottenere il settimo punto nelle ultime tre partite e rilanciarsi in chiave salvezza, a una sola lunghezza dai play out e a tre dalla salvezza diretta. Tutto sembra di nuovo possibile per gli uomini di Serse Cosmi, che dovranno però mantenere la continuità messa in mostra nelle ultime partite. Dall'altra parte c'è un Carpi che si trova solo a due punti dalla zona play off, una porta di servizio per la Serie A che per poco l'anno scorso non ha portato nella massima serie gli emiliani, che hanno perso la finalissima contro il Benevento. Dopo la vittoria contro la Ternana, per i biancorossi è arrivato un pari contro il Venezia che non ha consentito agli emiliani di agganciare i veneti e il Cittadella in zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ascoli Carpi di Serie B è una partita che sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali numero 106 e 258 del satellite (Sky Sport Mix HD e Sky Calcio 8 HD), con tutti gli abbonati Sky che potranno seguire anche la diretta streaming video via internet, collegandosi sul sito skygo.sky.it per attivare senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI CARPI

Queste le probabili formazioni che si sfideranno allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli. I padroni di casa marchigiani schiereranno Agazzi tra i pali, Padella, Mengoni e Gigliotti saranno i centrali di difesa, mentre il romeno Mogos coprirà la corsia laterale di destra e Pinto la corsia laterale di sinistra. A centrocampo spazio al ghanese Addae, a Buzzegoli e al brasiliano Martinho, mentre in attacco al fianco dell'uruguaiano Lores sarà schierato Monachello. Risponderà il Carpi con Ligi, Poli e Brosco titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Colombi. A centrocampo giocheranno lo sloveno Jelenic, il senegalese Mbaye e Garritano per vie centrali, con Calapai esterno di fascia destra e il tedesco Pachonik esterno di fascia sinistra. Pasciuti si muoverà da trequartista alle spalle dell'unica punta di ruolo, Melchiorri.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici scelti dai due allenatori saranno il 3-5-2 per l'Ascoli di Serse Cosmi ed il 3-5-1-1 per il tecnico del Carpi, Calabro. Nel match d'andata di questo campionato disputato allo stadio Cabassi di Carpi, vittoria dei padroni di casa col punteggio di quattro a due, con tripletta di Malcore e gol di Carletti, marchigiani due volte a segno con Parlati e Favilli. Ultimo precedente ad Ascoli datato primo aprile 2017 e Carpi sempre vincente, due a uno il risultato in favore degli emiliani con reti messe a segno da Gagliolo e Sabbione, dopo il momentaneo vantaggio bianconero siglato da Cacia.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa dei marchigiani proposta ad una quota di 2.50 da Starvegas, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 2.88 da William Hill e il successo in trasferta della formazione emiliana quotato 3.25 da Bet365. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Unibet quota rispettivamente 2.60 e 1.46 l'over 2.5 e l'under 2.5.

