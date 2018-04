Atalanta Roma Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Atalanta Roma Primavera: info tv e streaming video. Sfida al vertice nella classifica del primo campionato giovanile: La Dea saprà rimanere in vetta?.

07 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Atalanta Roma Primavera (Lapresse)

Atalanta Roma Primavera, diretta dall’arbitro Giovanni Nicletti, è la partita in programma oggi sabato 7 aprile 2018 alle ore 13.30 presso il Campo Comunale di Azzano, recupero della 22^ giornata del campionato Primavera. A un mese dela rinvio per mal tempo ecco quindi che la 22^ giornata della stagione si chiude ufficialmente. Anche quesa volta il match di presenta come una sfida al vertice, benchè sia passato del tempo dalla data oroginaria messa in calendario: in casa della Dea ecco infatti i nerazzurri, alla prima posizione della graduatoria contro i giallorossi di De Rossi, che invece pur registrando solo la quarta piazza vantano appena 5 punti di distacco dai bergamaschi. Un match quindi apertissimo quello che attende tutti gli appassionati al comunale di Azzano, il cui esito potrebbe anche decidere la stagione, ormai vicina alla sua conclusione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Atalanta e Roma Primavera, in programma per le ore 13.30 non sarà più visibile in diretta tv e di conseguenza non sono note indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo pertanto a tutti gli abbonati di rimanere collegati ai profili social dei due club per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA ROMA

I ragazzi di Brambilla di certo vorranno ripetersi dopo il successo rimediato pochi giorni fa contro la Lazio, che ha riaperto il cammino della Dea in alto. Ecco quindi che il tecnico nerazzurro Brambilla dovrebbe quindi confermare il 4-3-3 come scelta tecnica: ecco quindi che tra i pali vedremo di nuovo Carnesecchi, con di fronte il duo centrale Alari-Guth. Pochi i dubbi nel completare il reparto arretrato con Carminati e Del Prato chiamati sulle corsie: certezze anche a centrocampo con Bolis e Colpani al centro, attesi con Kulusevski, in gol contro i biancocelesti pchi giormi fa. Qualche dubbio in più in attacco dove potremmo rivedere Elia e Barrow, capocannoniere della Atalanta Primavera, questa volta con Colley sulla sinistra.

Simili le scelte fatte alla vigilia da De Rossi, che invece vorrà mettere di nuovo alla prova gli 11 che hanno rimediato una sonora sconfitta ad opera dell'Inter solo sabato scorso. Per la probabile formazione giallorossa il modulo tattico sarà quindi quello del 4-3-3 con Romagnoli tra i pali e di fronte il duo centrale con Kastrati e Ciavattini, visto che Cargnelutti è stat fermato dal giuice sportivo. Toccherà invece a Bouah e Vale a presiede le corsie più esterne del reparto arretratp. In cabina di regia per la Roma non mancherà Marcucci, con Sdaigui e Riccardi a completamento come mezz'ali. Ballottaggi aperti invece in attacco: Corlu e Celar infatti rischiano il posto in favore di Meadows e Besuijen, mentre par sicuro della propria maglia solo Antonucci sulla destra.

