Bari Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bari Salernitana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Nicola i pugliesi cercano punti per attaccare la promozione diretta

07 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Bari Salernitana, Serie B 34^ giornata (Foto LaPresse)

Bari Salernitana sarà diretta dall’arbitro Di Martino; in programma alle ore 15:00 di sabato 7 aprile, si gioca per la 34^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Ci avviciniamo a rapidi passi verso la conclusione della stagione regolare; il Bari è riuscito finalmente ad avvicinarsi alle posizioni che portano alla promozione diretta e adesso sogna di centrare l’obiettivo, ma deve recuperare 5 lunghezze al Frosinone e inoltre dovrebbe scavalcare anche il Palermo, scrollandosi di dosso le due squadre che hanno gli stessi punti. La Salernitana tecnicamente potrebbe ambire alla post season, ma dista 9 punti dalla coppia veneta Cittadella-Venezia; è una distanza più ampia di quella che separa i campani dai playout, e dunque adesso la squadra deve preoccuparsi esclusivamente di non perdere ulteriori punti per evitare di dover aprire una lunga rincorsa per la salvezza diretta. Il Bari, giocando in casa e vista la situazione di classifica, parte favorito ma naturalmente ogni partita fa a sé, e dunque chissà che non possano arrivare sorprese qui allo stadio San Nicola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bari Salernitana sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico questa partita è su Sky Calcio 4, con codice d’acquisto 414705 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento al pacchetto Calcio. Si potrà seguire l’evento anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non richiede costi aggiuntivi; inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol Serie B, che trasmette in tempo reale tutte le reti e le azioni salienti dai campi collegati e sui quali si gioca in contemporanea nella giornata del campionato cadetto.

IL CONTESTO

Il Bari ha perso solo una volta nelle ultime nove partite: la sconfitta di Ascoli però è stata sanguinosa, perché ha impedito ai galletti di tenere il passo del Palermo. Nella partita di recupero è arrivata una vittoria sul campo dell’Avellino, utile per continuare la corsa; in generale sono cinque le affermazioni nel periodo di cui abbiamo appena parlato, ma in precedenza la squadra di Fabio Grosso era andata incontro a un sensibile calo che l’aveva allontanata dalla possibilità di giocarsi davvero la promozione diretta. Con nove turni ancora da disputare il discorso non è chiuso, ma il Bari deve innanzitutto pensare a blindare la sua posizione nei playoff e a provare a saltare il primo turno, cosa che sarà possibile arrivando terzo o quarto in classifica. La Salernitana invece ha perso cinque volte nelle ultime dieci, ma ha anche ottenuto tre vittorie davvero importanti: i successi dei granata sono arrivati tutti contro squadre che sono concorrenti dirette per la salvezza, e dunque valgono sostanzialmente doppio. L’ultimo impegno per i campani è stato quello della vigilia di Pasqua: sconfitta a Empoli, ma la squadra si è comportata bene subendo le due reti solo nel finale. In precedenza Stefano Colantuono aveva centrato 10 punti in quattro partite, allontanando lo spettro dei playout.

PROBABILI FORMAZIONI BARI SALERNITANA

Fabio Grosso dovrebbe confermare il 4-3-3 già visto ad Avellino, quando il Bari ha rimontato lo svantaggio prendendosi i tre punti: spazio allora a Gymober e Marrone davanti a Micai, con Sabelli e Balkovec che agiranno invece come terzini di spinta. In mezzo al campo la regia di Basha, esperto giocatore che guiderà la manovra della squadra avvalendosi della collaborazione di Liam Henderson e di Iocolano, che sarà schierato ancora come mezzala. Davanti, Nené favorito su Karamoko Cissè per essere la punta centrale, con Galano e Improta da esterni. Anche la Salernitana potrebbe essere la stessa di sabato scorso: Radunovic tra i pali, Casasola e Luigi Vitale sulle corsie esterne con Monaco e Schiavi a formare la coppia centrale di difesa. In mediana Odjer dovrebbe essere il perno centrale, con Matteo Ricci a occupare una maglia da interno e Minala che invece si prenderà l’altra (è in vantaggio su Kiyine), mentre nel tridente offensivo Bocalon viaggia favorito su Alessandro Rossi e Palombi, sulle corsie ballottaggio tra il già citato Kiyine e Di Roberto mentre Sprocati dovrebbe essere sicuro del posto.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai che ha fornito le quote per questa partita, il Bari parte con un vantaggio ben definito. La quota per la vittoria dei pugliesi è infatti di 1,65 (bisognerà giocare in questo caso il segno 1) contro il 5,75 che accompagna il segno 2, identificativo del successo esterno della Salernitana. Per quanto riguarda il pareggio, è il segno X quello sul quale dovrete puntare se pensate che al San Nicola finirà in questo modo: la vostra vincita secondo la Snai sarebbe allora di 3,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

