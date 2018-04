Benevento Juventus/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Benevento Juventus info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del primo anticipo di Serie A, 31^ giornata (oggi 7 aprile)

07 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Juventus (LaPresse)

Benevento Juventus sarà diretta dall’arbitro Pasqua; la partita si gioca oggi, sabato 7 aprile, come primo anticipo della 31^ giornata di Serie A alle ore 15.00 allo stadio Ciro Vigorito, dove si vivrà uno storico match contro la Juventus per gli stregoni padroni di casa. Sfida degli opposti: la squadra al debutto nel massimo campionato ospita quella più vincente in Italia; anche la classifica conferma questa differenza, con il Benevento ultimo e la Juventus capolista. La squadra di Roberto De Zerbi proverà comunque a regalarsi un pomeriggio indimenticabile, magari facendo affidamento su un buon rendimento casalingo - tutti i punti del Benevento sono arrivati al Vigorito - e sull’entusiasmo generato dal 3-0 nel recupero di mercoledì contro il Verona.

BENEVENTO JUVENTUS, DIRETTA LIVE

La Juventus invece è reduce da uno 0-3 al passivo, la batosta subita dal Real Madrid che salvo clamorosi ribaltoni metterà fine pure quest’anno ai sogni bianconeri di conquistare la Champions League. Incombe il comunque prestigioso ritorno al Bernabeu, dove come minimo ci sarà da fare una figura migliore, tuttavia anche se il paragone fra le due sfide è improponibile in un certo senso la partita di Benevento è ancora più importante: non vincere al Vigorito potrebbe causare contraccolpi anche in campionato, dove gli uomini di Massimiliano Allegri puntano a un leggendario settimo scudetto consecutivo. Questa è la classica partita che se la vinci hai solo fatto il tuo dovere, se la pareggi o addirittura perdi passa alla storia: attenzione alle trappole.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Juventus sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 15.00: l’appuntamento è su Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Vigorito anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

Adesso andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Benevento Juventus. Roberto De Zerbi deve fare i conti con la squalifica di Letizia, ma in difesa ci sono anche dei rientri e di conseguenza dovremmo vedere Puggioni in porta, con Sagna, Djimsiti, Tosca e Costa a formare davanti a lui la retroguardia a quattro. A centrocampo i favoriti per le maglie da titolari sono Viola, Sandro e Guilherme, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Djuricic, Diabaté e Brignola. Nella Juventus invece fra i pali dovrebbe esserci Szczesny: davanti a lui i centrali Benatia e Rugani, mentre come terzini sono favoriti Lichtsteiner a destra e Alex Sandro a sinistra. Dubbi non ancora del tutto risolti anche negli altri reparti, comunque possiamo ipotizzare Matuidi, Pjanic e Douglas Costa a centrocampo, mentre il tridente dovrebbe essere quello più classico con Dybala, Mandzukic e Higuain.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Benevento e Juventus, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai che danno fiducia ai bianconeri di Massimiliano Allegri: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna della Juventus infatti pagherebbe 1,22 volte la posta in palio, mentre la quota è decisamente più alta per la vittoria casalinga del Benevento, un sogno per i tifosi campani ma anche per chi osasse scommetterci, visto che il segno 1 infatti raggiunge la quota di 15,00. Quota intermedia ma comunque decisamente alta infine per il pareggio: il segno X è proposto a 5,75.

© Riproduzione Riservata.