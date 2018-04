Carrarese Gavorrano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Carrarese Gavorrano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si affrontano due squadre in serie positiva

07 aprile 2018 Stefano Belli

Carrarese, sfida al Gavorrano (foto LaPresse)

Carrarese-Gavorrano, diretta dal signor Vigile di Cosenza, sabato 7 aprile 2017 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Nove risultati utili nelle ultime dieci partite di campionato. Per la Carrarese quella contro il Gavorrano potrebbe essere una sfida decisiva nel cammino verso il quarto posto nel girone A di Serie C, con la Viterbese sempre più a tiro dopo gli ultimi risultati. Gli apuani infatti hanno vinto con un secco due a zero la sfida interna contro il Piacenza, mentre gli etruschi non hanno approfittato del match di recupero da disputare, facendosi sorprendere in casa proprio dai piacentini.

Da anni la Carrarese non era così convincente e la squadra sembra in grado di potersi giocare anche un posto nei play off da protagonista. Sarà interessante la verifica contro un Gavorrano in grande ascesa, reduce da tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei partite di campionato (ultimo successo fondamentale in uno scontro diretto casalingo contro il Cuneo). Gavorrano che dovrà però recuperare cinque punti alla Pro Piacenza quintultima per essere sicuro di evitarsi l'appendice dei play out, anche se un Prato eccessivamente staccato in classifica potrebbe regalare alla formazione di Favarin una salvezza diretta che pareva addirittura impensabile, quando divideva proprio col Prato l'ultima piazza in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati (o per coloro che da utenti registrati acquisteranno l'evento singolo) al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE GAVORRANO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa schiereranno Borra tra i pali, il senegalese Baraye sull'out difensivo di destra e Tentoni sull'out difensivo di sinistra, con Benedini e Ricci impiegati come centrali della retroguardia. A centrocampo al fianco del ghanese Agyei si muoveranno Rosaia e Foresta, mentre in attacco il tridente offensivo sarà composto da Bentivegna, Coralli e Tortori. Risponderà il Gavorrano con una difesa a tre formata da Marchetti, Ropolo e Bruni davanti all'estremo difensore Falcone. A centrocampo spazio a Damonte, Conti e Vitiello per vie centrali, mentre Papini avrà il compito di presidiare la fascia destra e Mori si muoverà sul lato mancino del campo. In attacco, confermato il tandem Brega-Moscati.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà scelti i seguenti moduli dai due allenatori: 4-3-3 per la Carrarese allenata da Silvio Baldini, 3-5-2 per il Gavorrano guidato in panchina da Giancarlo Favarin. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Romeo Malservisi-Mario Matteini di Gavorrano ha visto i padroni di casa vincere con un secco e a zero con le reti messe a segno da Moscati e Vitiello. Le due squadre non si affrontano a Carrara in campionato tra i professionisti dal 3 ottobre 2010, furono i padroni di casa ad avere la meglio nel confronto con il punteggio di tre a uno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita vedono la vittoria in casa degli apuani proposta ad una quota di 1.77 da Snai, l'eventuale pareggio offerto ad una quota di 3.50 da William Hill e il successo in trasferta della formazione ospite quotato 4.50 da Eurobet. Per quanto riguarda le quote relative ai gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Betclic quota rispettivamente 2.25 e 1.57 l'over 2.5 e l'under 2.5.

