Classifica Marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile in vetta, Icardi vendicherà il derby? (31^ giornata)

Classifica marcatori Serie A: alla vigilia della 31^ giornata del campionato italiano Ciro Immobile rimane il capocannoniere con 26 gol, ma Icardi rimane ben vicino al bomber.

07 aprile 2018 Michela Colombo

Mauro Icardi, Inter - LaPresse

Dopo le emozioni delle coppe europee, e avendo anche disputato in settimana gli ultimi recuperi del campionato ecco che la Serie A torna in campo anche in questo weekend. Nelle giornate del 7 e 8 aprile ecco infatti che avrà luogo la 31^ giornata della massima serie italiana e quando si parla di grande calcio non si può non parlare anche dei bomber che lo stanno animando. La classifica dei marcatori infatti è sempre più nel vivo e la consegna della famosa Scarpa d’oro ormai si avvicina: chi sarà il capocannoniere al termine di questo turno? In attesa di poter dare tale risposta vediamo chi è l’attuale re del gol italiano: in vetta troviamo ancora il bombar della Lazio Ciro immobile, sempre a quota 26 gol. Dietro di lui al solito la lotta è furiosa: al secondo gradino del podio vediamo infatti il principale marcatore dell’inter Mauro Icardi, che ovviamente oggi vorrà riscattare, a spese del Torino, le reti che si è mangiato pochi giorni fa nel derby con il Milan. Per l’argentino comunque la classifica racconta di 24 reti, ben 6 di vantaggio da Dybala e Quagliarella. I due bomber di Juventus e Sampdoria infatti al momento ne hanno firmati ben 18 a testa.

CHI NELLA TOP TEN?

Proseguendo la nostra analisi della classifica dei marcatori della Serie A, giunti ormai alla 31^ giornata di campionato, vediamo bene che fuori dal podio sono rimasti parecchi nomi, pronti a rendersi protagonista in questo weekend a suon di gol. Ecco quindi che a quota 17 reti personali è salito il bomber del Napoli Dries Mertens, che vanta appena due reti di vantaggio sul bianconero Gonzalo Higuain. Al settimo gradino della classifica dei marcatori ecco Edin Dzeko che per la Roma ha finora messo a bilancio 14 reti: alle sue spalle ecco invece Iago Falque fermo a quota 11 reti per i granata. A chiudere la top ten dei marcatori della Serie A ecco poi Josip Ilicic dell’Atalanta e Duvan Zapata della Sampdoria, entrambi fermi a 9 reti. Segnaliamo infine al 11^ gradino ma comunque a quota 9 reti a testa anche i nomi di Belotti (Torino), Callejon (Napoli), Inglese (Chievo), Milikovic Savic (Lazio), Perisic (Inter) e Simeone (Fiorentina).

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

26 gol: Ciro Immobile (Lazio)

24 gol: Mauro Icardi (Inter)

18 gol: Paulo Dybala (Juventus), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

17 gol: Dries Mertens (Napoli)

15 gol: Gonzalo Higuain (Juventus)

14 gol: Edin Dzeko (Roma)

11 gol: Iago Falque (Torino)

10 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Duvan Zapata (Sampdoria)

9 gol: Andrea Belotti (Torino), Jose Callejon (Napoli) Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ivan Perisic (Inter), Roberto Inglese (Chievo), Giovanni Simeone (Fiorentina)

© Riproduzione Riservata.